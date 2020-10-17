هشدار درباره افزایش نرخ تسهیلات مسکن مهر پرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محسن وطن خواهی گفت: ۸۷ هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید پرند وجود دارد که از این تعداد ۷۷ هزار واحد آن تحویل متقاضیان شده و دو هزار و ۵۰۰ هزار واحد دیگر آماده تحویل است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با اشاره به دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر به پایان رساندن مسکن مهر تا پایان امسال، ادامه داد: در شهر جدید پرند ۲۴۱ پروژه پیمانکاری مسکن مهر وجود دارد که ساخت این پروژه‌ها به پایان رسیده است. حدود ۳۰۰ واحد وجود دارد که شش ماه تا ۵ سال از زمان ساخت و تکمیل آن‌ها می‌گذرد، اما متقاضیان برای دریافت واحد خود مراجعه نمی‌کنند.

به گفته این مقام مسؤول از کل پروژه‌های مسکن مهر پرند، ۲۰ درصد متقاضیان، هنوز برای دریافت واحد خود مراجعه نکرده‌اند. به دلیل طولانی شدن ساخت مسکن مهر بسیاری از متقاضیان واحدهای خود را واگذار کرده‌اند و به دلیل اینکه نقل و انتقال رسمی صورت نگرفته است آمار دقیقی از واگذاری‌ها نداریم. با مالکان هشت هزار واحد آماده تحویل بارها تماس گرفته و اطلاع رسانی شده است. تسهیلات دولتی به این هشت هزار واحد آماده تحویل تعلق گرفته است که مالکان باید کارت قسط دریافت کنند، اما هنوز دریافت نکرده‌اند.

وطن خواهی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که بانک را درگیر کرده این است که تسهیلاتی که توسط دولت داده شده، اما هنوز این تسهیلات بازنگشته است. با جلساتی که با معاونان و مسئولان بانک عامل حوزه مسکن داشتیم، یکی از پیشنهادات بانک عامل حوزه مسکن، تعیین تکلیف این واحدها بود که شرکت عمران پرند به عنوان داور بین بانک و متقاضیان واحدها را قبول کند.

وی اظهار داشت: قانون ساماندهی به بانک این اجازه را می‌دهد که نرخ تسهیلات را تبدیل کند، یعنی نرخ سود این تسهیلات از ۴ درصد به ۱۷ درصد برگردد. بسیاری از این واحدها دست دلالان است آن‌ها واحدهای خالی را نگه داشتند تا باقیمت بالاتری به فروش برسانند براساس اطلاعات غیر رسمی برخی از افراد حدود ۲۰ واحد خالی آماده تحویل در اختیار دارند که تمایلی برای تحویل واحدها ندارند.