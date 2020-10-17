به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، فردا یکشنبه ۲۷ مهرماه و در اولین روز جشنواره، آیین افتتاحیه سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان عصر فردا از شبکه امید و شبکه اصفهان و تلویزیون تعاملی تیوا (http://tva.tv/channels/Tva_Live) به صورت زنده پخش می‌شود.

همچنین فردا، چهارمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ طی مراسمی در مرکز نوآوری صبا افتتاح خواهد شد. این مراسم به دلیل لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، بدون حضور مخاطبان برگزار خواهد شد و نوجوانان شرکت‌کننده در این دوره المپیاد، اهالی رسانه و علاقه‌مندان می‌توانند افتتاحیه را از طریق تلویزیون تعاملی تیوا به شکل زنده و کامل دنبال کنند.

برنامه نمایش آثار در پلتفرم‌ها

در این رویداد سینمایی که به صورت آنلاین برگزار می‌شود فیلم‌های منتخب در سه پلتفرم از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۲ برای علاقه‌مندان نمایش داده می‌شود.

سامانه فیلیمو در روز نخست فیلم‌های ایرانی «بازیگوش‌ها» ساخته نادره ترکمانی را به مدت ۸۵ دقیقه، «هدیه» به کارگردانی مسعود فرخنده طینت‌فرد را به مدت ۹۵ دقیقه، «سلیم» ساخته وحید پاکزاد را به مدت ۷۸ دقیقه نمایش می‌دهد. در بسته فیلم کوتاه نیز ۶ فیلم «آنتی ویروس»، «جبران می‌کنم»، «دو دل»، «رنگین کمان»، «شوفر» و «شهر عسل» به مدت ۵۸ دقیقه و در بسته پویانمایی ۹ فیم «اتاق ۲۱»، «اشک باران»، «بعله!»، «پژواک»، «چهره»، «خورشید آسمان خورشید کاشی»، «زونامی»، «صدای من صدای او» و «من ایرانی‌ام» به مدت ۶۲ دقیقه نمایش داده می‌شود. فیلم‌های «شاهین‌ها» به مدت ۹۸ دقیقه و «پرنسس امی» به مدت ۷۸ دقیقه دو فیلم خارجی هستند که نمایش داده می‌شوند. همچنین «مهر مادری» به مدت ۹۰ دقیقه آخرین فیلمی است که علاقه‌مندان در روز نخست در فیلیمو می‌توانند تماشا کنند.

در پلتفرم نماوا سه فیلم ایرانی «به یادم باش» ساخته مجتبی سعیدزاده به مدت ۸۴ دقیقه، «حکم مادری» به کارگردانی سیامک صرافت به مدت ۹۰ دقیقه، «شماره ۲۹» ساخته هادی رحیمی خواص به مدت ۱۰۴ دقیقه نمایش داده می‌شود. همچنین برای بسته فیلم کوتاه داستانی ۸ فیلم «از خودگذشته»، «امروز هم نه»، «آب سرد»، «سیاهی»، «قرنطینه»، «کامیون»، «گاومیش» و «مات» به مدت ۵۹ دقیقه و برای بسته پویانمایی ۹ فیلم «زاک و زیک»، «قدم یازدهم»، «قطار قشنگ من»، «کاش»، «گرگ‌ومیش»، «گل چراغ»، «لذت پرواز»، «ناجی» و «ناهار در چمنزار» به مدت ۵۸ دقیقه در نظر گرفته شده است. فیلم خارجی «بیله» به مدت ۱۰۴ و «فیتیله و ماه‌پیشونی» به مدت ۱۲۰ دقیقه دیگر فیلم‌هایی هستند که برای نمایش در پلتفرم نماوا در نظر گرفته شده‌اند.

در پلتفرم تیوا نیز ۶ فیلم بارگذاری می‌شود که از این تعداد یک فیلم مختص به ناشنوایان است. فیلم‌های «پیله و پروانه» به کارگردانی محمد صالحی‌نژاد دهکی به مدت ۷۷ دقیقه، «گل مهربونی» ساخته داریوش احمدیان به مدت ۷۵ دقیقه، «خداحافظ سینما» ساخته یاسر احمدی با زمان ۸۶ دقیقه نمایش داده می‌شود. همچنین فیلمی برای نمایش در بخش «کرونا روایت و وب سری» در نظر گرفته شده است. فیلم «شماره ۲۹» ساخته هادی رحیمی خواص به مدت ۱۰۴ دقیقه نیز ویژه ناشنوایان نمایش داده می‌شود. فیلم «پرنسس یخی» به مدت ۸۸ دقیقه آخرین فیلمی این پلتفرم در روز نخست است.

برنامه «خانه جشنواره»

فردا یکشنبه ۲۷ مهر ماه، در خانه اجرایی جشنواره در «سینما فرهنگ»، دو فیلم بلند سینمایی به نمایش درخواهد آمد.

فیلم انیمیشن بلند «لوپتو» ساخته عباس عسکری از ساعت ۱۶:۳۰ و فیلم بلند سینمایی «مسیر معکوس» ساخته ابوالفضل جلیلی از ساعت ۱۹:۳۰ در سینما فرهنگ روی پرده خواهد رفت.

تأکید می‌شود: نشست پرسش و پاسخ هر فیلم، پس از پایان نمایش فیلم (ساعت ۱٨:۳۰ و ساعت ۲۱) با حضور تعداد محدودی از اهالی رسانه و عوامل فیلم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد و به صورت زنده در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.

تلویزیون تعاملی تیوا پوشش زنده کلیه برنامه‌های جشنواره در «خانه جشنواره» را برعهده خواهد داشت.

برنامه فردای کارگاه‌ها

برگزاری دو کارگاه «معرفی و شناخت عناصر فیلمنامه در سینمای کودک» در بخش بین‌الملل از ساعت ۱۱ تا ۱۲ و «الگوی سفر قهرمان در سینمای کودک» در بخش ملی از ساعت ۱۳ تا ۱۴ از دیگر برنامه‌های نخستین روز جشنواره سی و سوم است.

این دو کارگاه توسط تلویزیون تعاملی تیوا پخش و نشست‌های پرسش و پاسخ مخاطبان این دو کارگاه، پس از پایان هر کارگاه به صورت برخط برگزار خواهد شد.

سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از ۲۷ مهر تا ۲ آبان به دبیری «علیرضا تابش» برگزار خواهد شد.‌