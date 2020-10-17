ارمنستان و آذربایجان بر سر آتش بس موقت در قره باغ توافق کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ساعتها پس از حمله موشکی که به کشته شدن غیرنظامیان در شهر گنجه آذربایجان انجامید، مقامات ایروان و باکو اعلام کردند که در مورد برقراری «آتش بس بشردوستانه» موقت در منطقه قره باغ به توافق دست یافتند.

طبق توافق آذربایجان و ارمنستان، آتش بس از نیمه شب شنبه (بامداد یکشنبه) برقرار می‌شود.

این توافق آتش بس پس از آن حاصل شد که جمهوری آذربایجان مدعی شد در حمله موشکی ارمنستان به شهر گنجه- دومین شهر بزرگ آذربایجان- دست کم ۱۳ غیرنظامی کشته شده اند. بنا به ادعای مقامات باکو، این حمله موشکی شبانه دهها زخمی برجای گذاشته و شماری از خانه ها را ویران کرده است.

در مقابل، وزارت دفاع ارمنستان ادعای جمهوری آذربایجان را رد کرده و باکو را به تداوم بمباران نواحی مسکونی واقع در منطقه مورد مناقشه قره باغ از جمله استپاناکرت، بزرگترین شهر این منطقه، متهم می کند.

به گزارش مهر، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه روز شنبه با «جیحون بایرام اف» و «زهراب مناتساکانیان» همتایان آذربایجانی و ارمنستانی خود تلفنی گفتگو کرد. تحولات منطقه قره باغ و مناقشه میان آذربایجان و ارمنستان از موضوعات مورد بحث در این گفتگوها بود.

بنا بر اعلام وزارت خارجه روسیه، لاوروف بر اهمیت مستمر بیانیه مشترک رؤسای جمهور روسیه، آمریکا، فرانسه تأکید کرده و خواستار پایبندی باکو و ایروان به بیانیه سه‌جانبه روسیه، آذربایجان و ارمنستان شد که خواهان توقف کامل درگیری‌ها است.