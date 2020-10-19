مطمئن بودم ساعدی رکوردشکنی می کند/ همدلی راز موفقیت دوومیدانی است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نبی زاده چهره شناخته شده‌ای در دوومیدانی بانوان کشور است. ملی پوش سابق و رکورددار متمادی پرش ارتفاع که حالا مدتهاست کار مربیگری را آغاز کرده است. وی در رقابت‌های قهرمانی آسیا تایلند در کنار تیم ملی نوجوانان به یکی از بهترین نتایج تاریخ این رشته در آسیا دست پیدا کرد.

به بهانه درخشش و رکوردشکنی شاگرد وی در رقابت‌های اخیر کشوری دوومیدانی خبرنگار مهر با وی گفتگویی انجام داده است.

خبرگزاری مهر: حضور شما در کمیته فنی اثرات مثبتی در دوومیدانی بانوان داشت، در این باره توضیح می‌دهید؟

- نبی زاده: ما در جلسات کمیته فنی تاکید زیادی بر برگزاری مسابقات داشتیم. برنامه ریزی اول ما برگزاری رقابت‌های جایزه بزرگ بود که البته به نتایج خوب و رکوردشکنی‌های مطلوبی منجر شد که یکی از آنها سارینا ساعدی شاگرد مستعد من بود. بعد از مسابقات جایزه بزرگ برای رقابت‌های لیگ تصمیم گیری کردیم و با اعلام آمادگی سه باشگاه مطرح دانشگاه آزاد اسلامی، سپاهان و پلیمر شرکت پتروشیمی خلیج فارس شرایط برای برگزاری رقابت‌هایی قدرتمند و قوی فراهم بود. البته باشگاه سپاهان بعد از عید یارگیری خود را شروع کرده بود و ورزشکارانی را از قبل جذب کرده بود.

خبرگزاری مهر: باشگاه پلیمر درخشش مطلوبی در رقابت‌های اخیر داشت، هدف گذاری باشگاه روی چه موضوعی بود؟

نبی زاده: هدف گذاری باشگاه پلیمر سرمایه گذاری روی نوجوانان و جوانان بود. علاوه بر لیگ جوانان تصمیم گرفته شد تا باشگاه پلیمر در رده بزرگسالان نیز شرکت کند و همین نوجوانان و جوانان در هر سه مرحله لیگ رکوردشکنی‌های خوبی داشتند.

خبرگزاری مهر: نوجوانان باشگاه پلیمر حتی در رده سنی بزرگسالان هم رکوردشکنی داشتند؟

- بله همین طور بود، مثلاً عرب رستمی نوجوان است ولی در رده سنی بزرگسالان نفر اول محسوب می‌شود یا سارینا ساعدی نیز از رده سنی نوجوانان در بخش بزرگسالان اول است. یا نمونه دیگر فاطمه محیطی زاده که همین شرایط را دارد و سیما شادکام، حدیثه رئوف و صبا عظیمی هم همگی از برترین‌های رده سنی بزرگسالان هستند. این موضوع نشان می‌دهد سرمایه گذاری و برنامه ریزی روی نوجوانان چقدر خوب جواب داده است.

- عملکرد سارینا ساعدی را چطور دیدید؟

- سارینا متولد سال ۸۲ است و ورزشکار نوجوان و مستعدی است. وی چهار سال است زیر نظر من تمرین می‌کند. سال گذشته قبل از رقابت‌های نوجوانی آسیا آسیب دیدگی شدیدی داشت و به مسابقات نرسید. از بهمن سال گذشته وی دوباره تمرینات جدی اش را آغاز کرد و امسال برای رقابت‌های جایزه بزرگ در تمرینات بالای ۱۲/۳۰-۱۲/۴۰ متر پریده بود و من مطمئن بودم می‌تواند رکورد بزند. پرش بالای ۱۲ کار برای یک نوجوان رکورد ارزشمندی است و با تلاش و استعدادی که در سارینا می بی نم آینده روشنی در انتظارش است.



* به نظرتان حضور چند خانم در کمیته فنی باعث شد در بخش بانوان قوی‌تر عمل کنید؟

- به هر حال طبیعی است که اگر در کنار نایب رئیس بانوان یک یا چند خانم دیگر نیز در کمیته فنی حضور داشته باشند پیگیری‌ها با قدرت بیشتری انجام می‌شود. از روزی که در کمیته فنی فعالیت کردم با تمام مربیان ارتباط گرفتیم و مشکلات و خواسته‌هایشان را شنیدیم. تمام تلاشم را کردم تا از ورزشکاران مستعد بانوی کشور نهایت حمایت را انجام دهم و از هیچ حمایتی دریغ نکردیم.

* نقش یک باشگاه مثل پلیمر را در موفقیت ورزشکاران چقدر می‌دانید؟

- معتقدم باشگاه پلیمر باشگاه بزرگ و آینده داری است که کار ارزشمندی در دوومیدانی انجام داده است. در گذشته باشگاه‌ها فقط در زمان مسابقه ظاهر می‌شدند و بعد هم ناپدید می‌شدند. هدف باشگاه پلیمر نیز تنها شرکت در مسابقات نبود بلکه حمایت از ورزشکاران و استعدادهایی است که در آسیا و حتی المپیک حرفی برای گفتن دارند. برای من خیلی جالب و ارزشمند بود که در این باشگاه وقتی ورزشکار رکورد می‌زد بلافاصله پاداش دلاری اش را از مدیر عامل دریافت می‌کرد. همین موضوع انگیزه‌ای بود تا همه ورزشکاران تلاش کنند بهترین عملکردشان را داشته باشند و رکوردشکنی کنند.

- صیامی به عنوان رئیس فدراسیون دوومیدانی انتخاب شد، راهکار موفقیت وی را چه می‌دانید؟

- همه ما از خانواده دوومیدانی هستیم و هدف همه رسیدن به موفقیت این رشته است. همانطور که سالهاست در دوومیدانی به مدال المپیک احسان حدادی افتخار می‌کنیم قطعاً دوست داریم این افتخارات در زمان ریاست آقای صیامی هم ادامه پیدا کند، بنابراین همه باید کمک کنیم. اگر دوومیدانی پیشرفت کند همه ما پیشرفت کرده‌ایم و اگر خدای نکرده چالشی ایجاد شود تک تک ما مقصریم. در دوومیدانی همدلی، کار تیمی و همراهی رمز موفقیت است. بنابراین امیدوارم با این رویه مثبت و همدلی عظیم در جامعه دوومیدانی آینده به مراتب درخشان‌تری را شاهد باشیم.