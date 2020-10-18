خوش شانسی پرسپولیس در روزهای پرالتهاب/دست یحیی در پوست گردو نماند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی خود را برای بیستمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال آماده می‌کند که در چهار دوره گذشته این بازی‌ها به قهرمانی رسیده و با صعود به فینال رقابت‌های لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا خط و نشان جدی برای رقیبان داخلی خود پیش از شروع مسابقات کشیده است.

تیمی که با تمام حاشیه‌های پیرامون خود بابت محرومیت از حضور در نقل و انتقالات فصل جاری لیگ برتر توانست عملکرد خوبی در تابستان داشته باشد.

جذب هفت بازیکنِ یحیی قبل از محرومیت

باشگاه پرسپولیس با حکم فیفا به دلیل عدم پرداخت مطالبات برانکو ایوانکوویچ، از حضور در نقل و انتقالات فصل جاری محروم شد. محرومیتی که طبق نامه فیفا از ۲۲ شهریورماه اعمال شد اما سرخپوشان توانستند بازیکنان مدنظر سرمربی خود را قبل از این تاریخ جذب کرده و انتقال آنها را ثبت و قطعی کنند.

حامد لک، عیسی آل کثیر، احسان پهلوان، میلاد سرلک، علی شجاعی، آرمان رمضانی و سعید آقایی هفت بازیکن جدید پرسپولیس در تابستان بودند که با نظر مستقیم یحیی گل‌محمدی جذب شده و به پرسپولیس آمدند.

خروجی‌های رکورددار!

علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران که در زمستان سال گذشته با باشگاه رویال آنتورپ بلژیک قرارداد امضا کرد قبل از اتمام نوزدهمین دوره لیگ برتر، جمع شاگردان یحیی را ترک کرد تا دیگر در چارچوب دروازه پرسپولیس قرار نگیرد. او که با این تیم به پیراهن شماره یک تیم ملی رسید رکوردهای مختلفی را از خود به عنوان دروازه‌بان پرسپولیس در لیگ برتر ایران ثبت کرد.

همچنین علی علیپور بهترین گلزن پرسپولیس در تاریخ رقابت‌های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا نیز تصمیم به لژیونر شدن گرفت تا در تابستان از جمع سرخپوشان پایتخت پس از کسب چهار قهرمانی متوالی جدا شده و به ماریتیمو پرتغال بپیوندد.

مهدی ترابی نیز که گل‌ها و پاس گل‌هایش در لیگ برتر نوزدهم تاثیر زیادی در قهرمانی پرسپولیس داشت به العربی قطر پیوست تا هواداران این تیم را نگران حضور در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ کند.

رفتن‌هایی که خیلی زود توسط بازیکنان جدید این تیم برطرف شد. عملکرد تازه واردهای سرخ در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا که به طور متمرکز در کشور قطر برگزار شد تاثیر زیادی روی موفقیت این تیم داشت تا کمتر هواداری پس از تجمع در روزهای ابتدایی نقل و انتقالات تابستانی نسبت به عملکرد مسئولان باشگاه در جذب بازیکن و اجازه خروج به سه بازیکن تاثیرگذار این تیم اعتراض کند.

مازادهای محجوب یحیی برای پرسپولیس

قطعاً محمد انصاری و محسن ربیع خواه کم حاشیه ترین بازیکنان این تیم در چند سال اخیر محسوب می‌شوند. دو بازیکنی که در دوران حضور برانکو ایوانکوویچ در راس کادر فنی پرسپولیس همواره در ترکیب اصلی حضور داشتند اما یحیی گل محمدی پس از آخرین مصدومیت آنها تصمیم به کنار گذاشتن هر دو بازیکن آرام پرسپولیس گرفت. انصاری و ربیع خواه که قابلیت حضور در چند پست مختلف را دارند قرار است ظرف روزهای آینده پس از توافق با باشگاه پرسپولیس به تیم دیگری رفته و فوتبال خود را دنبال کنند.

تک مثل لک!

بوژیدار رادوشوویچ دروازه بان کروات پرسپولیس هرگز نتوانست پس از جدایی علیرضا بیرانوند انتظارات را برآورده کند. او که چهار فصل متوالی منتظر حضور در ترکیب اصلی به عنوان گزینه نخست کادر فنی بود عملکرد پر فراز و نشیبی داشت تا یحیی گل محمدی را از آینده چارچوب دروازه پرسپولیس نگران کند.

از این رو سرمربی سرخپوشان سراغ حامد لک رفت تا دروازه بان فصل گذشته ماشین سازی تبریز با وجود تمام حاشیه‌های سال‌های اخیر خود به تمرینات پرسپولیس اضافه شود.

دروازه‌بانی که چندین بار باعث نجات دروازه این تیم در ادامه بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا شد. لک در طول هفت بازی که از دروازه پرسپولیس حفاظت کرد تنها دو گل از روی نقطه پنالتی دریافت کرد. کلین شیت های تاثیرگذار او سبب شد تا پرسپولیس به عنوان قهرمان منطقه غرب به فینال لیگ قهرمانان آسیا برسد و خیال یحیی را برای لیگ برتر بیستم هم راحت کند.

مدافعان آلترناتیو و خستگی ناپذیر

آمارهای پرسپولیس در سال‌های اخیر نشان می‌دهد استحکام بالای خط دفاعی این تیم تاثیر زیادی در مسیر قهرمانی‌های متوالی داشته است. شجاع خلیل زاده پس از کش و قوس‌های فراوان در آستانه امضای متمم مالی قرارداد خود با پرسپولیس است تا در این تیم بماند. مدافعی که پس از سال‌های دوری از اردوهای تیم ملی به جمع ملی پوشان بازگشت تا بالاخره نمایش ایده‌آل او با پیراهن پرسپولیس پاداش ویژه ای را برایش به همراه داشته باشد.

محمدحسین کنعانی زادگان، سیدجلال حسینی، مهدی شیری و سعید آقایی و احسان حسینی دیگر مدافعان این تیم را تشکیل خواهند داد. لیستی که در صورت نماندن محمد نادری نیز نشان از قدرت بالای این تیم در خط دفاعی دارد. ضمن اینکه سیامک نعمتی نیز بارها به عنوان مدافع در ترکیب پرسپولیس قرار گرفته تا بازیکنان این تیم نشان از توانایی خود برای حضور در چند پست مختلف را به رخ کادر فنی خود بکشند. دردسر شیرینی که یحیی می‌تواند در مواقع ضروری از آن بهره ببرد.

ترافیک میانی پرسپولیس

بشار رسن یکی از بهترین بازیسازهای پرسپولیس در سال‌های اخیر بوده است. هافبک تیم ملی عراق که همچنان درگیر پیشنهاد القطر قطر برای پیوستن به این تیم است یک فصل دیگر با پرسپولیس قرارداد دارد تا مسئولان باشگاه و کادر فنی این تیم به هیچ وجه حاضر به جدایی یکی از خلاق‌ترین بازیکنان خط میانی خود نشوند.

همچنین کمال کامیابی نیا، احمد نورالله‌ی، وحید امیری، سعید حسین پور و امید عالیشاه دیگر هافبک‌های پرسپولیس را در فصل گذشته تشکیل دادند که با آمدن میلاد سرلک، احسان پهلوان و علی شجاعی قوی‌تر از قبل شده‌اند. تعداد زیاد بازیکنان این تیم در خط میانی می‌تواند گل محمدی را برای انتخاب یازده بازیکن اصلی خود در لیگ برتر دچار مشکل کند.

خط حمله پرهیجان!

عیسی آل کثیر یکی از خریدهای پرسپولیس در تابستان محسوب می‌شد که توانست در ادامه بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا با دوندگی بی امان و گلزنی‌های خود نقش زیادی در موفقیت تیمش داشته باشد. مهاجم سرخپوشان که به دلیل شادی پس از گل خود در بازی با پاختاکور ازبکستان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا با محرومیت سنگین ۶ ماهه از سوی AFC به دلیل آنچه توهین نژاد پرستی تلقی شده بود روبرو شد.

محرومیتی که شوک عجیبی به پرسپولیس داد اما این تیم در نبود آل کثیر در بازی نیمه نهایی خود مقابل النصر عربستان نیز توانست توسط مهدی عبدی به گل برسد تا دیدار دو تیم در پایان ۱۲۰ دقیقه با تساوی یک - یک به اتمام رسیده و پرسپولیس در ضربات پنالتی موفق به شکست نماینده عربستان و صعود به فینال شود.

آل کثیر در صورت عدم بخشش از سوی AFC نمی‌تواند پرسپولیس را در دیدارهای داخلی لیگ برتر نیز همراهی کند تا سرخپوشان پایتخت به بازیکنانی نظیر آرمان رمضانی، مهدی عبدی، امیر روستایی و آریا برزگر برای گلزنی دل خوش کند.

تکامل برای رسیدن به پنجمین قهرمانی

واژه‌های جدید در مسیر تکرار مکررات قهرمانی را پرسپولیس می‌تواند وارد فوتبال باشگاهی ایران کند. تیمی که بعد از پوکر به دنبال Glut (رسیدن به پنجمین قهرمانی) است. پنجمین قهرمانی در لیگ برتر که می‌تواند رکوردهای فوتبالی را در ایران جابجا کند. تیمی که با تمام فراز و نشیب‌های مدیریتی لیست کاملی از بازیکنان ایده آل هر مربی را در اختیار دارد.