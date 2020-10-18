به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه هم اندیشی تیم‌های متقاضی حضور در لیگ‌های تکواندو، سازمان لیگ به تیم‌ها فرصت داد تا با واریز حداقل ۵۰ درصد هزینه ورودی، ثبت نام خود را قطعی کنند.

بر اساس اطلاعیه‌ای که ۲۳ مهرماه با امضای نیری دبیر فدراسیون صادر شده، تیم‌ها برای حضور در لیگ نوجوانان، جام آینده سازان المپیک ۱۵۰، لیگ دسته اول مردان (جام نقش جهان) ۲۶۰، لیگ برتر مردان ۳۳۰، لیگ دسته اول بانوان (جام کوثر) ۱۶۰ و لیگ برتر بانوان (جام ایراندخت) ۱۸۰ میلیون ریال می‌بایست به حساب فدراسیون واریز شود.

این مهلت پنجم آبان ماه به پایان خواهد رسید و تیم‌هایی که از واریز این مبلغ خودداری کنند، به منزله انصراف قطعی تلقی خواهد شد. در این اطلاعیه آمده است که روش برگزاری بعد از این تاریخ اعلام خواهد شد که بر اساس تصمیم اتخاذ شده در جلسه هم اندیشی چنانچه تعداد تیم‌ها کمتر از ۷ تیم باشد رقابت‌ها به صورت دوره‌ای و اگر بیشتر از ۸ تیم باشد به صورت گروهی پیگیری شود.

برای حضور در لیگ برتر مردان تیم‌های جوانان بسیج ارومیه، سماء، جوانه البرز، فتح صدر البرز، پاس قوامین، دانشگاه آزاد، شهرداری ورامین، فرمانیه، پالایش نفت آبادان، مس کرمان، مهاجرین و لوازم خانگی کن در پیش ثبت نام حضور داشته‌اند که می‌بایست حداقل با واریز ۵۰ درصد از هزینه ثبت نام (۱۶۵ میلیون ریال) ثبت نام خود را قطعی کنند. از این تعداد حضور هفت تیم تاکنون قطعی شده و به نظر می‌رسد با انصراف دو تیم (نام محفوظ) رقابت‌ها در گروه ۵ تیمی برگزار شود.

نکته مهم اینکه با وجود اعلام رئیس سازمان لیگ مبنی برگزاری لیگ بانوان فقط دریک رده (جام کوثر)، بازهم دبیر فدراسیون در اطلاعیه ثبت نام در خصوص تفکیک این رقابت‌ها به دو بخش اشاره شده است.