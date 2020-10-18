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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۲:۲۰

دستیاران علی لطیفی در گل ریحان مشخص شدند

دستیاران علی لطیفی در گل ریحان مشخص شدند

بعد از انتخاب علی لطیفی به عنوان سرمربی تیم فوتبال گل ریحان البرز، دستیاران وی نیز در این تیم مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لطیفی مهاجم سابق تیم استقلال که از چند سال پیش سابقه مربیگری در تیم‌های لیگ برتری و لیگ یکی را در کارنامه‌اش دارد، به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال گل ریحان در لیگ دسته اول انتخاب شد. از سوی لطیفی دستیاران وی نیز انتخاب و معرفی شدند تا تمرینات این تیم از فردا در کرج آغاز شود.

بر اساس این گزارش، علی چینی و علیرضا نیکبخت واحدی دو پیشکسوت استقلال که با علی لطیفی در این تیم همبازی بودند دستیاران وی در این فصل خواهند بود.

چینی که پیش از این در تیم‌های امید ایران، نفت تهران و استقلال سابقه همکاری با علیرضا منصوریان را داشته، در این فصل دستیار نخست علی لطیفی در تیم گل ریحان خواهد بود. نیکبخت واحدی هم در مقطعی از فصل گذشته به عنوان دستیار رضا عنایتی در کادر فنی تیم سرخ پوشان پاکدشت (هوادار تهران) مشغول به فعالیت بود.

کد مطلب 5050460

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