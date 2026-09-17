به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفیخانی صبح پنجشنبه در نشست مشترک با جمعی از تولیدکنندگان و بهرهبرداران بخشهای صنعتی و کشاورزی، اظهار کرد: رفع موانع تولید و حمایت از تولید از اولویتهای مدیریت استان است.
وی افزود: تمامی دستگاههای اجرایی باید با اتخاذ رویکردی تسهیلگرانه و نتیجهمحور، زمینه را برای رونق فعالیتهای صنعتی و کشاورزی استان فراهم کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین با اشاره به اهمیت نقشآفرینی بخش خصوصی در توسعه اقتصادی استان تصریح کرد: پیگیری مصوبات این نشست بهصورت ویژه در دستور کار معاونت اقتصادی قرار خواهد گرفت.
صفیخانی خاطرنشان کرد: هدف از پیگیری این مسائل، رفع چالشهای واحدهای تولیدی، حفظ اشتغال موجود و فراهم کردن زمینه برای افزایش ظرفیتهای تولیدی در استان قزوین است.
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