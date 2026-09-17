تشدید نظارت و مدیریت بازار لوازم التحریر در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح پنجشنبه در دیدار با رئیس اتاق اصناف سمنان و جمعی از فعالان صنف لوازم‌التحریر در فرمانداری مرکز استان با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده درباره برگزاری نمایشگاه و تاثیر سوء بر کاسبی کسبه بومی اظهار کرد: پیش از برگزاری نمایشگاه نیز از فعالان این حوزه برای حضور و مشارکت دعوت شده و همچنان از حضور و همکاری آنان استقبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه حمایت از صنف لوازم‌التحریر مورد توجه فرمانداری است، افزود: هدف ما ایجاد رقابت سالم در بازار و حمایت از فعالیت واحدهای صنفی است، اما در کنار آن باید شرایطی فراهم شود تا مردم نیز بتوانند لوازم‌التحریر و کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت مناسب و دسترسی آسان تهیه کنند.

فرماندار سمنان گفت: فعالیت نمایشگاه می‌تواند در تعدیل قیمت‌ها، ایجاد تنوع در عرضه کالا و تسهیل دسترسی مردم مؤثر باشد و نقاط قوت آن باید حفظ و در کنار آن، آسیب‌ها و نواقص نیز شناسایی شود تا در آینده شاهد برگزاری نمایشگاه‌هایی با کیفیت و قدرت بیشتر باشیم.

صمیمیان افزود: هرگونه تخلف در بازار، چه در واحدهای صنفی لوازم‌التحریر و چه در نمایشگاه، رصد و بررسی خواهد شد و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی و قاطع انجام می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت بازار لوازم التحریر در آستانه آغاز سال تحصیلی، افزود: هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برای جلوگیری از ایجاد تنش میان نمایشگاه و واحدهای صنفی ضروری است.