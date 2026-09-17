آغاز نمایش «جزیره»؛ اکبر زنجانپور به تالار چهارسو بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نمایش «جزیره» به نویسندگی آثول فوگارد و کارگردانی اکبر زنجانپور از شامگاه روز چهارشنبه بیست و پنجم شهریور با حضور قابل توجه مخاطبان و تعدادی از هنرمندان شناخته شده عرصه تئاتر اجرای خود را در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر آغاز کرد.

نصرالله قادری نویسنده، کارگردان، مدرس و پژوهشگر تئاتر، مهرداد ضیایی بازیگر و کارگردان تئاتر، سید محمد مساوات نویسنده و کارگردان تئاتر از جمله هنرمندانی بودند که به عنوان مهمان ویژه در اولین اجرای نمایش «جزیره» حضور داشتند.

نمایش «جزیره» به نویسندگی آثول فوگارد، ترجمه محمد حفاظتی، کارگردانی اکبر زنجانپور و بازی اکبر زنجانپور و سعید داخ هر روز ساعت ۲۰:۱۵ در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می رود.

داستان نمایش «جزیره» با بازی اکبر زنجانپور و سعید داخ روایت ۲ زندانی به نام‌های جان و وینستن است که در تبعیدگاهی در جزیره‌ای دور افتاده نمایش تمرین می‌کنند.

زنجان‌پور از بازیگران پیشگام و باسابقه تئاتر کشورمان است که طی سال های گذشته در مقام کارگردان نمایش‌هایی چون «ایوانف»، «سیر طولانی روز در شب» را در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برده و با بازی در نمایش «شب هزار و یکم» به نویسندگی و کارگردانی بهرام بیضایی نیز به عنوان بازیگر در این تالار روی صحنه رفته است.

کهبد تاراج مجری طرح و دستیار اول کارگردان، اکبر زنجانپور طراح صحنه، ابراهیم حقیقی طراح پوستر و بروشور، سارا مژده طراح لباس، رضا خضرایی طراح نور، علی اردلان طراح گریم، نیما لبخنده طراح ویدئو و پروجکشن مپینگ، ارشیا ثقفی طراح تیزر، آروین فلاح طراح صدا و موسیقی، گلنوش زنجانپور مدیر اجرا، سید صدرا سبحانیان دستیار دوم کارگردان، معصومه کوهزادی منشی صحنه، لیلی رفوشه منشی صحنه، اشکان میرچی و کارن کیانی مستندنگاری، امیرحسین ستوده نسب موشن گرافی، رضا جاویدی عکاس، خورشید معمار دستیار لباس، امیرحسین مرادی دستیار ویدئو مپینگ، محمدجواد شیخ ساخت دکور دیگر عوامل تولید و اجرای این نمایش را تشکیل می دهند.

نمایش «جزیره» به کارگردانی اکبر زنجانپور هر روز ساعت ۲۰:۱۵ با مدت زمان ۷۵ دقیقه و قیمت ۵۰۰ هزار تومان در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می رود و علاقه مندان برای تهیه بلیت نمایش می توانند به سامانه های «تیوال» و «گیشه تئاتر» مراجعه کنند.