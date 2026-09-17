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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

فرماندار جم: فرهنگ ایثار و شهادت باید قطب‌نمای مدیران باشد

فرماندار جم: فرهنگ ایثار و شهادت باید قطب‌نمای مدیران باشد

بوشهر- فرماندار جم با تأکید بر اینکه فرهنگ ایثار و شهادت متعلق به جریان یا گروه خاصی نیست، گفت: همه مدیران در هر جایگاه و با هر گرایش فکری در قبال ترویج این فرهنگ مسئول هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تنگستانی صبح پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی کنگره شهدای شهرستان جم به تبیین جایگاه ایثار در مدیریت کلان شهرستان پرداخت.

فرماندار جم با تأکید بر اینکه فرهنگ شهادت متعلق به جریان یا گروه خاصی نیست، گفت: در موضوع شهادت و جان‌فشانی شهدا، همه ما در هر جایگاه حقیقی و حقوقی، با هر گرایش فکری، مسئول هستیم.

وی گفت: اگر به دنبال موفقیت در عرصه‌های مختلف مدیریتی و کسب رضایت عمومی هستیم، باید در وهله اول فرهنگ ایثار و شهادت را به عنوان قطب‌نمای حرکت خود قرار دهیم.

فرماندار جم: فرهنگ ایثار و شهادت باید قطب‌نمای مدیران باشد


فرماندار جم با نگاهی به حوادث اخیر کشور نیز یادآور شد: اگر فرهنگ ایثار نبود، کشور از بحران‌ها و حوادث اخیر این‌گونه سرافراز و مقتدر بیرون نمی‌آمد. بنابراین، برگزاری این کنگره نه یک کار اداری، بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقای روحیه ایستادگی در جامعه است.

فرماندار جم: فرهنگ ایثار و شهادت باید قطب‌نمای مدیران باشد

در پایان این نشست احکام اعضای ستاد برگزاری کنگره شهدای شهرستان اعطا شد.

فرماندار جم: فرهنگ ایثار و شهادت باید قطب‌نمای مدیران باشد

کد مطلب 6949804

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