به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تنگستانی صبح پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی کنگره شهدای شهرستان جم به تبیین جایگاه ایثار در مدیریت کلان شهرستان پرداخت.

فرماندار جم با تأکید بر اینکه فرهنگ شهادت متعلق به جریان یا گروه خاصی نیست، گفت: در موضوع شهادت و جان‌فشانی شهدا، همه ما در هر جایگاه حقیقی و حقوقی، با هر گرایش فکری، مسئول هستیم.

وی گفت: اگر به دنبال موفقیت در عرصه‌های مختلف مدیریتی و کسب رضایت عمومی هستیم، باید در وهله اول فرهنگ ایثار و شهادت را به عنوان قطب‌نمای حرکت خود قرار دهیم.



فرماندار جم با نگاهی به حوادث اخیر کشور نیز یادآور شد: اگر فرهنگ ایثار نبود، کشور از بحران‌ها و حوادث اخیر این‌گونه سرافراز و مقتدر بیرون نمی‌آمد. بنابراین، برگزاری این کنگره نه یک کار اداری، بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقای روحیه ایستادگی در جامعه است.

در پایان این نشست احکام اعضای ستاد برگزاری کنگره شهدای شهرستان اعطا شد.