مرکز تکثیر گوزن زرد ایرانی در شمالغرب کشور احداث می شود

حجت جباری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جزیره اشک دریاچه ارومیه بزرگترین و بهترین زیستگاه گوزن زرد ایرانی گونه باارزش در معرض خطر انقراض به شمار می‌رود، افزود: با هدف جلوگیری از کاهش نسل این گونه باارزش و ازیاد جمعیت مرکز تکثیر گوزن زرد ایرانی از امسال در منطقه رشکان ارومیه در حال احداث است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیارد تومان برای احداث این مرکز هزینه شده است، ادامه داد: بزودی ۶۰۰ میلیون تومان نیز برای ادامه ساخت این مرکز تخصیص می‌یابد و تاکنون بالای ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

جباری با اشاره به اینکه این مرکز در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار در حال احداث است، افزود: احداث این مرکز در راستای تحقق برنامه ملی عمل گوزن زرد ایرانی در حال اجراست و در صورت اتمام می‌توان با تکثیر این گونه زیر نظر کارشناسان محیط زیست آذربایجان غربی گام عملی و مهمی برای نجات گوزن زرد ایرانی از خطر انقراض برداشت.

معاون فنی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با بیان اینکه این مرکز شامل بخش‌های مختلف این طرح زیست محیطی شامل احداث قرنطینه، تیمار، محل استاندارد جهت نگهداری گوزن زرد است، گفت: جزیره اشک دریاچه ارومیه به اعتقاد کارشناسان بین المللی و ملی یکی از زیستگاه‌های مناسب حیات گوزن زرد ایرانی در دنیاست.

گوزن زرد ایرانی از جمله گونه‌های بسیار با ارزش و در خطر انقراض کشور محسوب شده که طی سال‌های اخیر اقدامات زیادی در جهت حفظ و احیای نسل آن در کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست شده‌است.

این جاندار جزو یکی از گونه‌های با ارزش در حال زیست در جزیره اشک پارک ملی دریاچه ارومیه است که در سالهای اخیر در جریان خشک شدن دریاچه ارومیه زندگی این گونه به خطرات متعددی مواجه شده‌است.

شرایط زیستگاهی جزیره اشک طی ۲ دهه گذشته از وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه بسیار متأثر شد و نتایج آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۸ نشان داد با وجود اقدمات متعدد، جمعیت این گونه به ۵۵ رأس کاهش یافته‌است.