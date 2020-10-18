آخرین وضعیت مصدومیت مهاجم محروم پرسپولیس مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، پس از بازگشت سرخپوشان از قطر به ایران مشخص شد که پای عیسی آل‌کثیر مهاجم توانمند تیم باید مدتی در آتل بماند.

به همین دلیل این مهاجم خوزستانی در تمرینات روزهای اخیر پرسپولیس غایب است.

طبق نظر پزشکان معالج، آل‌کثیر باید حدود دو هفته دیگر پای خود را در آتل نگه دارد و سپس قادر است بدون آتل راه برود.

پس از این دو هفته و بعد از باز شدن آتل پای آل کثیر، این مهاجم قادر است در تمرینات حضور پیدا کرده و کار با توپ را آغاز کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی آل کثیر در حالی با آسیب دیدگی روبروست که از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل خوشحالی غیر متعارف در بازی با پاختاکور ازبکستان در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا با محرومیت ۶ ماهه مواجه شده است.