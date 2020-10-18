مشکل بزرگ قهرمان لیگ برتر فوتسال/ سرمربی حق ثبت قرارداد ندارد!

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان فصل گذشته مسابقات لیگ برتر فوتسال بود که علیرضا افضل سرمربی تیم مس به دلیل «تخلفات و حرکات غیر ورزشی تحریک آمیز» و «استفاده از الفاظ رکیک» به یک سال محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

افضل برای تجدیدنظر در این حکم سنگین و همراهی تیم مس برای فصل آینده لیگ برتر به کمیته استیناف شکایت کرد ولی این کمیته تا امروز حکمی را برای افضل صادر نکرده است. البته جلسه استیناف با حضور این مربی برگزار شده ولی فعلاً از رای خبری نیست.

به این ترتیب و تا زمان اعلام رای استیناف، باشگاه مس قادر به ثبت قرارداد افضل در سازمان لیگ نیست.

آرش جابری سرپرست سازمان لیگ فوتسال با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: تا این لحظه که با شما صحبت می‌کنم (ظهر یکشنبه) رای محرومیت یک ساله افضل پابرجاست و این مربی حتی نمی‌تواند قراردادش را ثبت کند مگر اینکه کمیته استیناف رای جدیدی را برای وی صادر کند.

مس سونگون در سه فصل گذشته به صورت متوالی موفق شده است عنوان قهرمانی لیگ برتر را از آن خود کند.