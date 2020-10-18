کودک ۷ ساله در خور لوران جاسک غرق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فیروزمند بیان داشت: ساعت ۲۴: ۱۷ دقیقه روز گذشته ۲۶ مهرماه یک کودک هفت ساله در محدوده خور لوران غرق شد.

رضا فیروزمند با بیان اینکه این کودک به همراه خانواده خود برای تفریح در حاشیه کانال خور لوران واقع در مرکز این شهرستان بودند، افزود: متأسفانه بر اثر سهل انگاری والدین و بازیگوشی کودک ۷ ساله به قیمت جانش تمام شد.

وی ادامه داد: کودک بدون علائم حیاتی بود که توسط نیروهای اورژانس تحت احیا قلبی‌، ریوی قرار گرفت و به بیمارستان خاتم الانبیا این شهرستان منتقل شد که متأسفانه با وجود اقدامات و تلاش‌های پرسنل بیمارستان مزبور، کودک جان خود را از دست داد.