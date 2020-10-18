به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر باقر لاریجانی، در وبینار علوم انسانی سلامت، اهمیت پرداختن به مسائل حوزه سلامت از منظر علوم انسانی را شرح داده و هدف علوم انسانی سلامت را تعامل و همبستگی رشته ها و حوزه های موجود با هدف حل مساله، البته با رویکرد انتقادی به یکدیگر خواند.

لاریجانی با بیان اینکه علوم انسانی سلامت مساله محور و مساله پذیر است، گفت: در بحران های سلامت همچون کووید ۱۹ ضرورت درک اهل علوم انسانی از سلامت و بر عکس از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران اهمیت تاملات و نظرورزی از منظر علوم انسانی در حوزه سلامت را یادآور شد و گفت: ملاحظات فلسفی‌ در حوزه پزشکی به این معنا که مفاهیم سلامت در حیطه فلسفه ورزی قرار گیرد، از بسیاری از مشکلات حوزه سلامت گره گشایی می کند.

وی با بیان اینکه این رویکرد علوم انسانی، سلامت و فلسفه پزشکی ثمرات خوبی بر حوزه سلامت داشته و رویکرد انسان گرایانه را تحقق می بخشد، مراد از علوم انسانی سلامت را ورود و حضور روشمند تأملات نظری علوم انسانی در علم پزشکی یا فرآیند طبابت خواند و گفت: تلاقی روشمند علوم انسانی و پزشکی برای فهم و درک مفاهیمی همچون اثبات علمی، اعتبار شواهد، تعریف سلامت و بیماری است.

لاریجانی با بیان این که الگوهای تلفیق رشتگی در ساختن و گفتمان علوم انسانی سلامت بسیار ضروری است، ادامه داد: علوم انسانی سلامت با این هدف شکل گرفت که رشته هایی همچون اخلاق پزشکی، فلسفه پزشکی، انسان شناسی پزشکی، زیباشناسی پزشکی، هرمنوتیک پزشکی و ادبیات پزشکی را از تک روی و بدل شدن به تکنیک ‌های خودبسنده باز دارد.