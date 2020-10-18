ابتلای ۲دانش آموز گلستانی به کرونا/۳۴درصدوالدین مخالف آموزش حضوری

به گزارش خبرنگار مهر، احسان گوهری راد بعدازظهر یکشنبه در جلسه ستاد استانی مقابله و پیشگیری از کرونا اظهار کرد: در حال حاضر ۵۹ درصد دانش آموزان گلستان به صورت حضوری در مدارس حاضر میشوند
وی با بیان این که تعداد بستری کودکان از زمان بازگشایی مدارس تغییر چندانی نیفتاده است، افزود: چهار نفر از فرهنگیان و دو دانش آموز گلستان هم اکنون به دلیل ابتلاء به کرونا بستری هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان ادامه داد: ۸۲ درصد دانش آموزان از طریق مدرسه تلویزیونی، ۶۳ درصد از طرق شبکه شاد و ۱۳ درصد از سایر روشها آموزش میبینند.
گوهری راد با اشاره به برسی میزان رعایت پروتکلها در مدارس، گفت: طبق بررسیها ۸۰ درصد مدارس در وضعیت خوب، ۱۲ درصد در شرایط متوسط و هشت درصد کمتر از متوسط هستند.
وی بیان کرد: ۳۰ درصد خانوادهها کاملاً موافق حضور دانش آموزان در مدارس بوده، ۲۷ درصد موافق، ۹ درصد ممتنع، ۲۰ درصد مخالف و ۱۴ درصد کاملاً مخالف بودند.
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