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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۵:۴۹

مدیر ستاد اقامه نماز خراسان شمالی:

برگزاری نماز جماعت در ادارات خراسان شمالی تابع سلیقه فردی شده است

برگزاری نماز جماعت در ادارات خراسان شمالی تابع سلیقه فردی شده است

بجنورد-مدیر ستاد اقامه نماز خراسان شمالی با اشاره به اجازه برگزاری نماز جماعت در ادارات طبق دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا، گفت: شاهد اعمال سلیقه در برگزاری نماز جماعت در ادارات استان هستیم.

حجت الاسلام رضا احمدی فر در گفتگو با مهر اظهار کرد: در ادارات خراسان شمالی شاهد برخورد سلیقگی برای برگزاری نماز جماعت هستیم.

مدیر ستاد اقامه نماز خراسان شمالی ادامه داد: طبق اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزاری نماز جمعه در ادارات با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی بلامانع است اما اکنون در استان شاهد رفتارهای دوگانه‌ای هستیم.

وی با انتقاد از برخی ادارات افزود: حتی در برخی اماکن شاهد قفل زدن درب نمازخانه‌ها هستیم و به این صورت ارباب رجوع و یا کارمندان نماز فردی نیز نمی‌توانند بخوانند.

حجت الاسلام احمدی فر با تاکید بر اینکه نظر دانشگاه علوم پزشکی قابل قبول است، بیان داشت: خواهان برقراری یک وحدت رویه هستیم تا از رفتارهای سلیقه‌ای دوری شود.

مدیر ستاد اقامه نماز خراسان شمالی رعایت مسائل بهداشتی توسط نمازگزاران را امری لازم دانست و گفت: اصراری به برگزاری نماز جماعت در محل‌هایی که به علت محدودیت فضا امکان برقراری نماز جماعت وجود ندارد، نداریم هرچند لازم است مدیران برای ایجاد شرایط مناسب مانند تهویه نمازخانه‌ها اقدام کنند.

وی افزود: سلامت روان کارکنان دولت نیز مانند سلامت جسمشان اهمیت دارد و غفلت و بی اعتنایی نسبت به نماز اول وقت در دراز مدت حتی در وجدان کاری نیز اثرات منفی می‌گذارد.

احمدی فر در انتها گفت: از مسئولان ستاد مبارزه با کرونا استان می‌خواهیم تدابیر لازم را برای رفع این مسئله اتخاذ کنند.

کد مطلب 5050782

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    نظرات

    • IR ۱۱:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
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      نماز خدا پسندانه چگونه است؟ --- نماز یکی از مهم ترین پیوندهایی است با اصالت الهی میان خداوند و بنده که یگانه ذات اقدس احدیت او خود دستور ادای آن را داده و شکل و چگونگی رفتارهای بدنی و گفتارهای خواندنی و هدف

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