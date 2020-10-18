رقابت ۷ تیم خارجی با کاتاروهای ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، اولین دوره لیگ مجازی کاتا از ۵ آبان ماه آغاز خواهد شد. طبق اعلام مسئولان سازمان لیگ و مسابقات در این دوره علاوه بر تیم‌های ایرانی چند تیم خارجی از جمله منتخب روسیه، باشگاه «هالم استد» سوئد، منتخب آمریکا و فلیپین حضور دارند.

در اولین دوره لیگ مجازی کاتا، در بخش آقایان ۳۸ تیم شامل ۳۱ تیم داخلی و ۷ تیم خارجی شرکت کرده اندو مجموع ورزشکاران حاضر در این رقابت‌ها ۱۲۹ ورزشکار است. در بخش بانوان نیز ۱۲۰ تیم شامل ۴۴۴ ورزشکار به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

تیم‌های شرکت کننده در اولین دوره لیگ مجازی کاتا آقایان:

گروه‌های نونهالان و خردسالان سفید، زرد و نارنجی و خردسالان آبی، سبز و بنفش آقایان: ۱. باشگاه حق نظری (الف)، ۲. باشگاه حق نظری (ب)، ۳. باشگاه اهورا، ۴. هیأت ورزش دانش آموزی استان آذربایجان شرقی و ۵. تیم منتخب کشور روسیه

گروه کمربندهای قهوه‌ای و مشکی رده‌ی خردسالان آقایان: ۱. مازیار، ۲. صنعت مس کرمان، ۳. قهرمانان خلیج فارس، ۴. آکادمی معین آستانه اشرفیه، ۵. آکادمی کاراته حسین زاده و ۶. تیم منتخب کشور روسیه

گروه کمربندهای آبی، سبز و بنفش رده‌های سنی نوجوانان و نونهالان آقایان: ۱. باشگاه قاسمی آستانه اشرفیه، ۲. مازیار، ۳. صنعت مس کرمان، ۴. تیم باشگاه هالم استد سوئد، ۵. باشگاه فرهنگی ورزشی حق نظری، ۶. باشگاه فرهنگی ورزشی حضرت معصومه (س)

گروه کمربندهای قهوه‌ای و مشکی رده‌ی خردسالان آقایان: ۱. صنعت مس کرمان (الف)، ۲. صنعت مس کرمان (ب)، ۳. صنعت مس کرمان (ج)، ۴. هیأت ورزش دانش آموزی آذربایجان شرقی، ۵. آستان قدس رضوی، ۶. هورا، ۷. شوتوکان FSK ، ۸. باشگاه حق نظری، ۹. تیم منتخب روسیه

گروه کمربندهای قهوه‌ای و مشکی رده‌ی نوجوانان آقایان: ۱. صنعت مس کرمان، ۲. اهورا، ۳. ساینا، ۴. هیأت کاراته استان سمنان، ۵. تیم منتخب آمریکا، ۶. تیم منتخب روسیه، ۷. تیم منتخب فیلیپین، ۸. تیم منتخب فیلیپین ۲

گروه کمربندهای قهوه‌ای و مشکی رده‌ی جوانان آقایان: ۱. تیم منتخب فیلیپین ۱، ۲. تیم منتخب فیلیپین ۲، ۳. صنعت مس کرمان (الف)، ۴. صنعت مس کرمان (ب)، ۵. هیئت کاراته شهرستان فیروزه خراسان رضوی، ۶. هیئت کاراته گیلان، ۷. باشگاه ساینا

تیم‌های شرکت کننده در اولین دوره لیگ مجازی کاتا بانوان:

رده خردسالان (قهوه‌ای و مشکی) بانوان: ۱. فانوس شهر ۱، ۲. شیتوریو کوجی دو هرمزگان، ۳. ساینا ۴. معین ،۵. صنعت مس کرمان ،۶. طنین آذربایجان ،۷. یونیک زنجان ،۸. اهورا ،۹. باشگاه آیریک یک ،۱۰. آکادمی امیری آ. شرقی ،۱۱. باران ،۱۲. هیئت کاراته استان سمنان