ابتلای ۶۷ همدانی دیگر به کرونا/ ۱۲ بیمار‬ جان خود را از دست دادند

محمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی ۲۴ ساعت از ساعت ۱۱ روز گذشته تا ساعت ۱۱ امروز شمار مبتلایان به ویروس کرونا با ۶۷ مورد قطعی بستری شده در استان همدان به پنج هزار و ۳۷۵ نفر رسید.

وی اظهار کرد: شمار مبتلایان به ویروس کرونا در استان همدان از ابتدای شیوع آن به پنج هزار و ۳۷۵ نفر رسیده که چهار هزار و ۲۷۶ نفر از این بیماران از بیمارستان‌ها مرخص و ۷۲۴ نفر از آن‌ها جان باخته‌اند.

وی افزود: طی این ۲۴ ساعت ۱۲ بیمار کرونایی در استان همدان جان باختند و هم اکنون از بیماران کرونایی بستری شده در استان همدان ۳۹ نفر در وضعیت وخیم کرونایی قرار دارند و ۱۴ نفر هم در بخش ICU بستری هستند.

طاهری گفت: تنها طی دیروز ۵۰۱ نفر با علائم مشکوک به کرونا ویروس در استان همدان به مراکز بهداشتی مراجعه کرده‌اند.