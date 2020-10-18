  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۲۳:۱۷

فهرست نفرات تیم فوتسال اهورا بهبهان اعلام شد

فهرست نفرات تیم فوتسال اهورا بهبهان اعلام شد

بهبهان- لیست نفرات تیم اهورا بهبهان برای حضور در مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ فاضل بهمیی، فیروز فخری، سامان مرادی، افشین علیزاده، علی محمدی، حسن لگزامنش، ایمان نراقی، منصور رفیع نیا، مهرداد طیبی، میلاد یوسفی، محمد امین شبانی، رامین باباجانی، سجاد بهبهانی، مجتبی بامری، علیرضا صفار، مهرداد پورجانی و هاشم شیرعلی نفراتی هستند که در مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با پیراهن تیم اهورا بهبهان به میدان خواهند رفت.

همچنین سعید عطارپری، احمد بازگشا، عبدالله یوسفی و محمد ابوعلی به عنوان «مربی» محسن علیپور «سرمربی» تیم اهورا بهبهان را در هدایت این تیم همراهی می‌کنند.

همچنین «محمد حاجوی» نیز به عنوان سرپرست در کادر فنی تیم فوتسال اهورا بهبهان حضور دارد و به عنوان مدیرعامل ایمان دهین مشغول به فعالیت است.

در هفته نخست مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور تیم اهورا بهبهان به مصاف تیم مقاومت البرز می‌رود.

بیست و دومین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با حضور ۱۴ تیم در دو گروه از آبان ماه امسال آغاز می‌شود که تیم اهورا بهبهان در گروه نخست با تیم‌های شهروند ساری، محمد سیما قم، مقاومت البرز، ستارگان ورامین، گیتی پسند اصفهان و کراپ الوند ایرانیان همگروه است.

ملی حفاری اهواز دیگر نماینده خوزستان در این رقابت‌هاست.

کد مطلب 5050842

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها