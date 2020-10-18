کنار مردم و مدافعان سلامت هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری در مراسم تجلیل از شهدای عرصه سلامت ناجا اظهار داشت: بر روح بلند و ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) درود و رحمت می‌فرستیم و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس، مدافعان حرم و حریم امنیت به ویژه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهیدان نیروی انتظامی را گرامی می‌داریم و برای فرماندهی معظم کل قوا مدظله العالی آرزوی طول عمر توأم با صحت و سلامتی داریم.

وی افزود: حضور برادر عزیز و بزرگوار جناب آقای سعید نمکی؛ وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در این محفل گرامی می‌داریم.، چرا که این حضور باعث دلگرمی همکارانم به ویژه در مراکز درمانی و بهداشتی ناجا است.

سردار اشتری بیان کرد: از برادر عزیزم دکتر "نمکی" که با تمام توان و البته روحیه جهادی و انقلابی در این عرصه (مبارزه با شیوع ویروس کرونا) حضور پیدا کرده و با پیروی از منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی، این مأموریت را با همکاران خود پیش می‌برند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

این مقام انتظامی در ادامه با ارائه گزارشی از اقدامات نیروی انتظامی در مقابله با ویروس کرونا خاطر نشان کرد: از ساعات اولیه شیوع این ویروس منحوس در کشور، جز اولین سازمان‌ها و دستگاه‌هایی بودیم که برای مقابله با کرونا در عرصه و میدان ورود پیدا کرده و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام آمادگی و همکاری کردیم.

وی با اشاره به تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری خطاب به نیروهای مسلح برای کمک به بخش بهداشت و درمان کشور عنوان کرد: نیروی انتظامی بلافاصله به این تدبیر حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا لبیک گفت و تمام ظرفیت‌های درمانی و بهداشتی خود را در اختیار پذیرش بیماران کرونایی قرار داد.

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: علاوه بر این برخورد با محتکران اقلام بهداشتی و درمانی و سایر نیازمندی‌های مردم در چنین شرایطی، از اولویت‌های کاری ناجا قرار گرفت، به طوری که انبارهایی از احتکار لوازم بهداشتی و درمانی شناسایی و ضمن برخورد با محتکران، این اقلام با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و متولیان امر میان مردم توزیع شد.

سردار اشتری مدیریت فضای مجازی را از دیگر اقدامات نیروی انتظامی همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور برشمرد و افزود: در شرایطی که ویروس منحوس کرونا در کشور شیوع پیدا کرده بود برخی فرصت طلبان با بهره مندی از بسترهای فضای مجازی به دنبال تشویش اذهان عمومی بودند و برخورد با چنین افرادی در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: با رصد تحرکات در فضای سایبری بیش از ۳ هزار تارنما شناسایی و با کسانی که در فضای سایبری جرمی مرتکب شده بودند برخورد شد، همچنین ضدعفونی کردن معابر و اماکن عمومی با استفاده از تجهیزات یگان‌های ویژه ناجا از جمله ماشین‌های آب پاش از دیگر اقدامات نیروی انتظامی در همراهی و همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود.

سردار اشتری جلوگیری از تردد خودروها و کنترل رفت و آمدهای در مبادی شهرها به ویژه در ایام نوروز را از دیگر اقدامات نیروی انتظامی همزمان با شیوع ویروس کرونا معرفی و بیان کرد: با این اقدام پلیس همزمان با ایام نوروز شاهد کاهش ۶۰ درصدی ترددهای خودرویی در کشور بودیم، علاوه بر این بر رعایت اجرای طرح فاصله گذاری و پروتکل‌های بهداشتی در کنار اکیپ‌های بهداشتی و درمانی نظارت داشتیم.

این مقام انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور مأموریت هایمان را تعطیل نکردیم، ادامه داد: همکارانم مقتدرانه، مدبرانه، هوشمندانه و مهربانانه اجرای مأموریت‌های مرتبط با فرآیند پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا را نیز دنبال و اجرایی کردند، به طوری که در روز ۱۳ فروردین ماه سال جاری (روز طبیعت) شاهد اوج همکاری‌های مردم با پلیس بودیم و بخش اعظمی از مردم در منازل خود ماندند.

وی ادامه داد: تمام توان و ظرفیت مان را برای مقابله با شیوع ویروس کرونا به میدان آوردیم و این فرآیند تا ریشه کردن شدن کرونا ادامه دارد و باید بگویم ما حافظان امنیت تا پایان این پروسه در کنار حافظان و مدافعان سلامت هستیم.

سردار اشتری در ادامه با اشاره به ابتلای برخی از نیروهای پلیس به ویروس کرونا در جریان اجرا و انجام مأموریت‌ها عنوان کرد: در شرایطی که شاهد شیوع ویروس کرونا در کشور هستیم نه تنها مأموریت هایمان را تعطیل نکردیم بلکه بیشترین خدمات را نیز به مردم ارائه دادیم و در واقع باید بگویم پس از تلاش کادر درمانی و بهداشتی کشور، این سبزپوشان نیروی انتظامی بودند و هستند که در معرکه و میدان مقابله با شیوع ویروس کرونا هستند و در این میان برخی از همکارانم به فیض شهادت نائل آمدند.

فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه تا پای جان در کنار مردم و مدافعان سلامت هستیم، از تداوم آمادگی‌های نیروی انتظامی برای کمک به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد و گفت: امید است با پیروی از تدابیر و منویات مقام معظم رهبری و اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و همکاری همه مردم، هر چه زودتر شاهد ریشه کن شدن این ویروس منحوس باشیم.

وی در بخش پایانی سخنان خود خطاب به دکتر "نمکی" اعلام کرد: شما پرچمدار مقابله با ویروس منحوس کرونا هستید و ما را هم در کنار خود ببینید و بدانید که برای کمک و همراهی با شما از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنیم.

گفتنی است، در این مراسم فرمانده نیروی انتظامی با اهدا لوحی از دکتر "سعید نمکی"؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقدیر کرد و همچنین تجلیل از خانواده شهدای عرصه سلامت ناجا نیز از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.