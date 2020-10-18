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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۶:۵۳

نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک برگزار شد

نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک برگزار شد

هفتاد و یکمین نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک امروز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سالن شماره یک کمیته برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این نشست پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص مسائل مربوط به بازی‌های المپیک توکیو۲۰۲۰، عملکرد و برنامه‌های کمیسیون ورزش و محیط زیست در سال ۹۹ که از سوی مهرافزا منوچهری رییس کمیسیون ارائه شده بود مورد بررسی و تایید قرار گرفته و مقرر شد تا از تلاش‌های وی تقدیر و تشکر شود.

همچنین برابر دستور جلسه عملکرد مدیریت و پشتیبانی کمیته ملی المپیک توسط دکتر ضمیری ارائه و با توجه به تلاش‌های مثمر ثمر و اثر بخش آن در امر توسعه زیر ساخت‌ها، نوسازی، تجهیز و پشتیبانی کمیته و کمیسیون‌ها که مورد تایید و تشکر اعضای هیات اجرایی قرار گرفت؛ تصمیم بر آن شد تا از تلاش‌ها و زحمات وی تقدیر به عمل آید.

بررسی گزارش عملکرد، برنامه‌ها و پیشنهادات فدراسیون ناشنوایان هم با توجه به بازدید رئیس، دبیرکل و اعضای هیات اجرایی از این فدراسیون و جلسه دکتر صالحی امیری با هیات رئیسه آن، از دیگر مواردی بود که به نشست بعدی هیات اجرایی موکول و درخواست‌های برخی فدراسیون‌های ورزشی هم مورد بررسی قرار گرفت تا تصمیمات مقتضی در خصوص درخواستشان اتخاذ گردد.

کد مطلب 5050882
رضا خسروي

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