نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این نشست پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص مسائل مربوط به بازی‌های المپیک توکیو۲۰۲۰، عملکرد و برنامه‌های کمیسیون ورزش و محیط زیست در سال ۹۹ که از سوی مهرافزا منوچهری رییس کمیسیون ارائه شده بود مورد بررسی و تایید قرار گرفته و مقرر شد تا از تلاش‌های وی تقدیر و تشکر شود.

همچنین برابر دستور جلسه عملکرد مدیریت و پشتیبانی کمیته ملی المپیک توسط دکتر ضمیری ارائه و با توجه به تلاش‌های مثمر ثمر و اثر بخش آن در امر توسعه زیر ساخت‌ها، نوسازی، تجهیز و پشتیبانی کمیته و کمیسیون‌ها که مورد تایید و تشکر اعضای هیات اجرایی قرار گرفت؛ تصمیم بر آن شد تا از تلاش‌ها و زحمات وی تقدیر به عمل آید.

بررسی گزارش عملکرد، برنامه‌ها و پیشنهادات فدراسیون ناشنوایان هم با توجه به بازدید رئیس، دبیرکل و اعضای هیات اجرایی از این فدراسیون و جلسه دکتر صالحی امیری با هیات رئیسه آن، از دیگر مواردی بود که به نشست بعدی هیات اجرایی موکول و درخواست‌های برخی فدراسیون‌های ورزشی هم مورد بررسی قرار گرفت تا تصمیمات مقتضی در خصوص درخواستشان اتخاذ گردد.