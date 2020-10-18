پخش تلاوتهای جدید مجلسی قراء مصری از شبکه قرآن و معارف سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست گروه تلاوت و نغمات شبکه قرآن و معارف سیما از پخش روزانه تلاوتهای جدید قاریان مصری بصورت روزانه از این شبکه خبر داد و گفت: تلاوت شاخص قاریان مصری هر شب ساعت ۲۳ پخش می شود.

محمد هادی صلحجو با بیان اینکه در کنار پخش ترتیل یک جزء که ساعت ۱ بامداد روی آنتن می رود، افزود: ساعت ۳ بامداد نیز تلاوت قاریان مصری را خواهیم داشت و پس از ترتیل نیم جز قران مجید که ساعت ۶ صبح پخش می شود، تلاوت قاریان ایرانی ساعت ۷ و ۱۰:۴۵صبح پخش خواهد شد.

وی ادامه داد: پس از ترتیل یک حزب قران کریم در ساعت ۱۲:۳۰، تلاوت روزانه یک آیه از قران در ساعت ۱۳ تلاوت های زیبای قاریان ایرانی ساعت ۲۱ و تلاوت شاهکار مجلسی قراء مصری در ساعت ۲۳ هر شب روی آنتن می رود.

سرپرست گروه تلاوت و نغمات شبکه قرآن و معارف سیما تصریح کرد: به این ترتیب ساعت ۲۳ یکشنبه ۲۷ مهرماه، تلاوت سوره های حشر، قریش، ماعون و کوثر از محمد اللیثی پخش می شود و فردا دوشنبه، تلاوت مجلسی سوره آل عمران توسط سید متولی عبدالعال به سمع و نظر مخاطبان خواهد رسید.

صلحجو افزود: روز سه شنبه ۲۹ مهر هم تلاوت سوره مبارکه آل عمران توسط فتحی حسن الملیجی و در روز چهارشنبه، تلاوت سوره انعام محمود حسین منصور پخش می شود؛ در روز پنجشنبه مصادف با اول آبان نیز تلاوت سوره مبارکه بقره توسط احمد الرزیقی و روز جمعه، تلاوت سوره های مطففین، بلد و شمس توسط محمد بسیونی، قاری مصری روی آنتن خواهد بود.