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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۲۰:۱۲

سرهنگ ولیپور گودرزی خبر داد

کشف ۸ میلیارد لوازم خانگی قاچاق در آزادگان

کشف ۸ میلیارد لوازم خانگی قاچاق در آزادگان

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۸ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی ولیپور گودرزی اظهار داشت: مأموران انتظامی پایگاه جنوب پلیس امنیت اقتصادی در گشت زنی‌های انتظامی و انجام مأموریت در محدوده غرب به شرق بزرگراه آزادگان موفق شدند یک دستگاه خاور حامل لوازم خانگی را شناسایی کنند.

وی با اشاره به اینکه مأموران پلیس امنیت اقتصادی برای بررسی موضوع دستور توقف خودروی خاور را اعلام کردند، گفت: در بررسی از خودرو ۲۷ دستگاه لباسشویی فاقد بارنامه و مجوزهای قانونی کشف و راننده خودرو به قاچاق بودن کالاها معترف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران افزود: در این رابطه راننده خاور دستگیر و به همراه اموال کشف شده به پایگاه جنوب پلیس امنیت اقتصادی انتقال یافت.

این مقام انتظامی در پایان خاطر نشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را ۸ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.
 

کد مطلب 5050981

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