گره کور کرونایی در اعزام حمیده عباسعلی به آلمان

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از موافقت کمیته ملی المپیک برای سفر حمیده عباسعلی به آلمان و انجام جراحی دوم وی در این کشور، مقدمات اعزام او انجام شد. البته عباسعلی ویزای بلندمدت برای سفر به آلمان در اختیار دارد اما به خاطر کرونا و شرایط پاندومی این ویروس اعزام وی نیازمند مجوزهای لازم بود.

بر همین اساس از چند هفته پیش مقدمات کار برای کسب مجوز اعزام این بانوی المپیکی کاراته ایران انجام شد. همزمان کمیته ملی المپیک هم برای تهیه بلیت اقدام کرد تا وی بتواند اواخر مهرماه سفر خود را انجام دهد اما ایرلاین قطر به خاطر پروتکل‌های بهداشتی از همکاری در این زمینه امتناع کرد و همین باعث لغو سفر حمیده عباسعلی شد.

در همین زمینه و برای حل مشکل ایجاد شده، از پزشک متخصص و معالج حمیده عباسعلی در هانوفر خواسته شده در رابطه با وضعیت حمیده عباسعلی و لزوم جراحی او در آلمان به آژانس هواپیمایی قطر طرح موضوع شده و درخواست رسمی برای همکاری از طرف او (پزشک معالج) مطرح شود.

به گفته کیکاوس سعیدی دبیر کل کمیته ملی المپیک، این کمیته منتظر است تا بر اساس نتیجه این کار بلیت جدیدی برای سفر حمیده عباسعلی تهیه کند.

سعیدی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: همکاران ما در واحد تشریفات کمیته ملی المپیک پیگیر موضوع هستند تا در اولین فرصت بلیت سفر حمیده عباسعلی تهیه و این المپین کشورمان به آلمان اعزام شود.

سعیدی در مورد هزینه جراحی عباسعلی و در پاسخ به این سئوال که «آیا اعتبار لازم تامین و در اختیار فدراسیون کاراته قرار داده شده است؟» خاطرنشان کرد: بلیت که به صورت مستقیم توسط کمیته ملی المپیک تهیه می‌شود. در مورد هزینه‌های جراحی هم مشکلی نیست. به محض ورود به مرحله پرداخت هزینه‌های جراحی، کمیته ملی المپیک اقدام لازم را انجام می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده عباسعلی سال گذشته بعد از کسب سهمیه المپیک در آلمان برای درمان پای خود در جریان مسابقات کسب سهمیه دچار آسیب شد، تحت عمل جراحی قرار گرفت. وی باید حالا باید دستگاهی که در قسمت آسیب دیده پای او کار گذاشته را خارج کند. به همین منظور نیازمند سفر به آلمان و جراحی دوباره زیر نظر پزشک معالج خود است.