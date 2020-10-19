مذاکره برای استفاده از کریدور بادی در مرز ایران و افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عبدالله عبدالله، امروز، پس از دیدار با وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در تهران با ابراز خرسندی از دیدار مجدد با رضا اردکانیان اظهار داشت: کارهایی که تاکنون انجام شده بیشتر بحث‌های نسبتا تفصیلی در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر و از انرژی باد بود که در این باره صحبت شد. زمینه‌ها و ظرفیت‌هایی برای چگونگی همکاری دو کشور وجود دارد و تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی که از طرف جمهوری اسلامی ایران و وزیر نیروی این کشور صورت گرفت، قدم مثبتی در این راستا است.

وی گفت: تاکید بیشتر بر کار و تلاش میان دو طرف است که با توجه به نیازهای مردم افغانستان و ظرفیت‌های خوبی که وجود دارد، آینده بسیار خوبی به‌ویژه با تحقق صلح در افغانستان پیش رو خواهیم داشت که چندین برابر از این ظرفیت‌ها بیشتر استفاده شود.

رییس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره برنامه‌های مشترک دو کشور در خصوص بهره‌برداری از کریدور بادی واقع در مرز ایران و افغانستان گفت: موضوع تولید انرژی در این کریدور بادی یکی از مسائلی است که روی آن بحث خواهد شد و وزیر نیروی ایران در جریان سفر به کابل روی آن گفت و گو خواهد کرد، تمام مطالعات تحقیقی نیز در این رابطه انجام شده است. این کریدور بزرگترین کریدور از لحاظ ظرفیت نیروی بادی و انرژی تجدیدپذیر بین دو کشور است و لازم است درباره چگونگی استفاده از این ظرفیت فعالت‌های تکنیکی به عمل آید.

عبدالله با بیان این که در افغانستان ظرفیت شبکه برق محدود است، گفت: اینها، مسائلی است که دو طرف باید روی آنها تفاهم کنند و اگر کارها به خوبی پیش برود امکان عملیاتی شدن آن وجود دارد. این ظرفیت هم در زمستان و هم بهار و تابستان وجود دارد و پایانی هم ندارد.

وی درباره نقش ایران در فرآیند صلح افغانستان و چشم‌انداز مذاکرات دوحه با نقش‌آفرینی آمریکا برای تحقق صلح در افغانستان اظهار داشت: این مذاکرات را یک فرصت برای مردم افغانستان می‌دانم که از آن استقبال کردند و با عزم و اراده استوار تاکید دارند که صلح باید تحقق پیدا کند و آنچه برای مردم افغانستان قابل قبول باشد با حفظ دستاوردهای مردم افغانستان و این که مالکیت پروسه در دست خود افغان‌ها باشد، دارای اهمیت است.



عبدالله با بیان این که سطح خشونت ها در افغانستان در روزهای اخیر بالا بود گفت: جنگ ادامه پیدا کرده و خواست همه مردم افغانستان شروع مذاکرات است. هم‌اینک هیات‌های دو طرف در افغانستان در حال مذاکره هستند، جامعه بین‌الملل از این پروسه حمایت کردند و کشورهای منطقه حامی حرکت صلح در افغانستان هستند. تحقق صلح در افغانستان باید مطابق با خواست اکثریت مطلق مردم این کشور صورت گیرد که صلحی پایدار، با عزت که حقوق تمام مردم افغانستان محفوظ باشد و در فضای صلح همراه با دیگران و منطقه زندگی کنیم و افغانستان تهدیدی برای هیچ کشورری نبوده و هیچ گروه تروریستی در آنجا اجازه فعالیت نداشته باشد. حق تعیین سرنوشت افغانستان باید به دست مردمان این کشور باشد و با رای خود آینده را انتخاب کنند.

این وعده را به مردم افغانستان از طرف دولت این کشور داده بودیم که نباید تزلزلی در اراده هیات افغانستان و این که از هر فرصت پیش آمده برای صلح استفاده بهینه شود، وجود ندارد.

وی درباره روند احداث راه آهن خواب – کابل و نقش آن در توسعه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور گفت: این کار به مرحله نهایی رسیده و برای افتتاح آن آمادگی صورت می‌گیرد. در هفته‌های آینده امید است این کار انجام شود و در تمام عرصه‌های اقتصادی خصوصا بهره‌برداری از معدن آهن و دیگر عرصه‌ها تاثیر مثبت داشته باشد.

عبدالله در عین حال خطاب به وزیر نیرو اظهار داشت: آمادگی بسیار خوبی برای اجلاس پیش روی کمیسیون مشترک‌ همکاری‌های اقتصادی حاصل شده و امید است در رسیدن به نتایج عملی پس از این اجلاس در همکاری‌های مشترک اعم از انتقال برق، تعرفه‌های ترجیحی، مسائل گمرکی و سایر عرصه‌ها پیشرفت داشته باشیم.