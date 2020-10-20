آیین پیوند در گرجستان و عشق به جشن/ مراسم گرجی در جهان نظیر ندارد

خبرگزاری مهر_ گروه فرهنگ: رایزنی فرهنگی ایران در گرجستان گزارشی را در اختیار مهر قرار داده که درباره فرهنگ عمومی مردم گرجستان است. این‌گزارش درباره سنت و فرهنگ است که مشروح متن آن در ادامه می‌آید:

گرجی‌ها سنت‌های بسیاری دارند که فرهنگ آنها را متمایز می‌کند. مهم‌ترین سنت‌های این قوم را می‌توان در این موارد خلاصه کرد: سنت مهمان نوازی، عروسی، اعیاد، آیین تاک، جشن وقایع مختلف که بخشی از زندگی مردم گرجستان مدرن است. سنت مهمان نوازی در بسیاری از کشورها معمول است، این یک ویژگی مشخص برای خانواده گرجی است.

از زمان‌های بسیار قدیم میهمان هدیه‌ای از طرف خداوند در نظر گرفته می‌شد، که مالک حاضر است حتی به قیمت زندگی از آن محافظت کند. با توجه به این سنت، بسیاری از آثاری که از زمان مهمان نوازی نوشته شده‌اند ارتباط تنگاتنگی با تاریخ گرجستان و ساکنان امروزی آن دارند.

جشن گرجی یکی از مهمترین رسوم در فرهنگ گرجی است که امروزه یکی از قوی‌ترین ویژگی‌های شناسایی مردم گرجستان است. ساختار جشن گرجستان بسیار ساده است. عناصر آن عبارتند از: نان، نوشیدنی (به طور کلی با معنی غذا)، نان تست و آواز. مخلوط هماهنگ این چهار عنصر کل جشن گرجی را تشکیل می‌دهد. اگرچه سنت جشن گرجستان با توجه به هر منطقه متفاوت است.

سنت‌های عروسی

گرجی‌ها، عاشق جشن گرفتن هستند، حتی در تعطیلات رسمی کوچک، بنابراین، جشن عروسی یک رویداد بزرگ در زندگی مردم گرجستان است؛ از لحاظ تاریخی، جشن‌های عروسی چند روز به طول می‌انجامید، اما امروز در پایتخت و شهرهای بزرگ، عروسی‌ها یک روز در آخر هفته ادامه دارد. در این جشن‌ها باید انتظار سرو غذاهای متنوع، موسیقی با صدای بلند، آواز محلی و رقص‌های سنتی را داشته باشید.

عروسی در گرجستان با رعایت تمام آداب و رسوم اصیل مردم گرجستان همراه است. اولین قانون عروسی گرجی، فراوانی مهمانان دعوت شده است. بعضی اوقات تعداد میهمانان به چند صد نفر می‌رسد. به هر حال، امتناع از آمدن به عروسی غیرممکن است زیرا این یک اهانت بزرگ برای طرف دعوت کننده محسوب می‌شود. به همین دلیل ممکن است باعث کدورت طولانی مدت بین دو خانواده آغاز شود.

تشکیل خانواده در گرجستان سه مرحله دارد: ماچانکلوبا - پیشنهاد ازدواج، نیشنوبا - نامزدی و کورتسیلی - عروسی. اگرچه امروزه والدین به طور معمول در انتخاب عروس یا داماد برای فرزندان خود مانند گذشته مشارکت نمی‌کنند، اما نقش و اهمیت خانواده در گرجستان بسیار بالاست. ازدواج باید لزوماً توسط بستگان تأیید شود. هر دو خانواده در انجام این مرحله بسیار مسئولیت پذیر هستند و سعی می‌کنند تا آنجا که ممکن است در مورد بستگان بالقوه خود بدانند. فقط در این صورت است که آنها به پیشنهاد ازدواج رضایت می‌دهند و زمان مراسم خواستگاری فرا می‌رسد.

سنت عروسی گرجی با نیشنوبا شروع می‌شود، که به معنای نامزدی است. در گذشته، پسر به خانواده دختر می‌آمد تا از او درخواست ازدواج را مطرح کند. این رسم هنوز در بعضی از مناطق کشور اتفاق می‌افتد، اما در تفلیس، سنت نیشنوبا به یک جشن قبل از عروسی تبدیل شده است، جایی که خانواده‌های هر دو طرف یکدیگر را بیشتر می‌شناسند.

عروسی واقعی گرجی یک رویداد رنگارنگ و پر جنب و جوش است که طی آن بسیاری از سنت‌های قدیمی احترام گذاشته می‌شوند. یک سنت که همیشه پابرجا بوده این است که داماد همراه با ساقدوش خود برای بردن عروس به خانه او می‌روند و درآنجا خانواده داماد با نزدیکان عروس و ساقدوش و عروس دیدار کوتاهی می‌کنند. میهمانان دور هم غذا می‌خورند و برای خوشبختی زوج دعا می‌کنند. بعد از آن داماد، عروس و ساقدوش‌ها به سمت محل جشن حرکت می‌کنند.

در گرجستان مراسم عروسی شامل جشن مدنی و مذهبی می‌شود. بنابراین در بین این دو مراسم زوج می‌توانند به قدم زدن یا رانندگی در شهر بپردازند و با هم و دوستان در ماشین‌ها آواز بخوانند و فریاد سر دهند. که البته عکاسی هم در همین زمان انجام می‌شود.

گرجی‌ها مردم بسیار مذهبی هستند و به همین دلیل مراسم در کلیسا را ​​ضروری می‌دانند. تقریباً همه زوجین در کلیسا ازدواج می‌کنند و ازدواج خود را در همان روز ثبت می‌کنند مراسم کلیسایی یکی از مهمترین بخش‌های عروسی گرجستان است. عروس و داماد با میهمانان‌شان در کلیسا می‌روند و در آنجا یک مراسم مخصوص عروسی گرفته می‌شود که دیدن آن مراسم، خیلی جالب است.

بعد از تشریفات جشن، عروس، داماد و ساقدوش با ماشین به محلی که میهمانان‌شان از آنها استقبال می‌کنند می‌روند و جشن با یک سنت آغاز می‌شود؛ زوج‌ها بشقاب را در آستانه ورودی رستوران می‌شکنند وقتی همه نشستند. در سنت گرجستان، سرپرست خانواده سخنران را از میان افراد محترم و شناخته شده انتخاب می‌کند، شخصی که جشن عروسی را در مراسم سوپرا (سفره جشن) اداره می‌کند. در ابتدا تامادا (سخنران و گرداننده میهمانی) آنها را به میز اختصاصی دعوت می‌کند و تامادا برای عروس و داماد، موفقیت در تربیت فرزندان، تشکیل زندگی مشترک طولانی به همراه خانواده‌های آنها آرزو می‌کند. غالباً در این سخنرانی‌های تامادا، عروس و داماد را مپه و ددوپالی (پادشاه و ملکه) می‌نامند.

گرجستان رقص‌های سنتی متنوعی دارد. اولین رقص در یک عروسی سنتی گرجی، qartuli یا گرجی است. این رقص دارای محتوایی عاشقانه است، جایی که زن باید به آرامی حرکت کند و مرد مجبور است چندین حرکت را با پاهای خود انجام دهد بدون اینکه بالاتنه خود را حرکت دهد. جشن عروسی حداقل تا نیمه شب ادامه خواهد داشت، اگر نه تا صبح روز بعد. گرجی‌ها روز بعد، معمولاً در خانه خانوادگی داماد دور هم جمع می‌شوند. فقط خانواده و دوستان تازه عروس دعوت می‌شوند.