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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۲

در ولایت «میدان وردک»

شبکه های اجتماعی به کمک نظامیان محاصره شده افغانستان آمدند

شبکه های اجتماعی به کمک نظامیان محاصره شده افغانستان آمدند

انتشار فیلمی از نظامیان محاصره شده افغانستان در شبکه های اجتماعی سبب کمک رسانی سریع و آزادی آنها از این وضعیت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، صبح روز گذشته انتشار تصاویر نیروهای ارتش افغانستان که در «ولسوالی جلریز» ولایت میدان وردک به محاصره طالبان درآمده بودند انتقادات شدیدی را متوجه دولت و وزارت دفاع افغانستان کرد و همین امر سبب تسریع امر امداد رسانی به این منطقه شد.

بدنبال این انتقادها، نیروهای ارتش افغانستان برای آزادی این افراد وارد عمل شدند و صبح امروز ویدیویی منتشر شد که در آن نیروهای ارتش افغانستان از پایان محاصره خبر می دادند.

در ویدیویی که روز گذشته منتشر شده بود نظامیان محاصره شده مستقیماً از «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان طلب کمک کرده بودند.

کد مطلب 5052208
عبدالحمید بیاتی

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