اجرای طرح میراث بانان افتخاری در کرمان/ ۱۲۹ قطعه شی عتیقه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمان، فریدون فعالی در جلسه معارفه فرمانده جدید یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان بااشاره به اینکه ارتباط مؤثر با بخش‌های مختلف نیروی انتظامی از اصلی ترین برنامه‌های یگان حفاظت این اداره کل است، افزود: تعامل با نیروی انتظامی موجب کاهش جرایم در حوزه میراث فرهنگی و تسهیل مسیر حرکت مأموریت‌های یگان حفاظت در رسیدن به اهداف سازمانی می‌شود.

وی اظهار کرد: با تلاش‌های شبانه روزی نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی و همکاری نیروی انتظامی موضوع دستگیری حفاران غیرمجاز و قاچاقچیان اشیا تاریخی به صورت جدی پیگیری و در اولویت مأموریت‌های این فرماندهی قرار گرفته است.

فعالی در ادامه به اجرای طرح میراث بانان افتخاری در استان کرمان اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف ایجاد شبکه‌ای گسترده از اقشار مختلف جامعه و استفاده از ظرفیت، استعداد و توانایی آنها به‌منظور مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تسهیل روند انتقال مفاهیم به مردم در راستای احترام و صیانت از آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی اجرا می‌شود.

وی به ضرورت همکاری میراث بانان افتخاری با یگان حفاظت میراث فرهنگی استان کرمان اشاره کرد و افزود: تاکنون ۱۱۰ نفر در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌اند که امیدواریم با همکاری این افراد بتوانیم در زمینه حفظ و صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی موفق تر از گذشته عمل کنیم.

فعالی اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰ پایگاه یگان حفاظت در سطح استان کرمان وجود دارد که توسط ۱۹۸ نیروی آموزش دیده اداره می‌شوند.

وی با بیان اینکه یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی در سال‌های ۹۷ و۹۸ رتبه اولی کشور را به خود اختصاص داد، تصریح کرد: همچنین این اداره کل در زمینه جلب مشارکت‌های اجتماعی رتبه نخست کشور را به دست آورده است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۸، ۷۵ قطعه شیء تاریخی کشف و در این رابطه ۳۳ متهم دستگیر شدند، گفت: همچنین در این دوره زمانی ۷ مورد حفاری غیرمجاز انجام شد.

فعالی به کشف ۱۲۹ قطعه شیء عتیقه و دستگیری ۱۸ متهم از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره و اظهار کرد: امسال حفاری غیرمجاز به ۶ مورد کاهش پیدا کرده است.