«مدیریت مردم پایه» بهترین شکل اقتدار کشور و ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید عبدالهیان در صبحگاه مشترک نیروهای انتظامی شاهرود که صبح سه شنبه در ستاد فرماندهی انتظامی این شهرستان برگزار شد با بیان اینکه امنیت مفهومی چند وجهی است، بیان کرد: امنیت تا آنجا مهم است که شاخص اقتدار هر کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از ابعاد امنیت امروز اقتصاد است، افزود: از نظر اندیشمندان مسائل سیاسی و تجهیزات پیشرفته دفاعی و نظامی در کنار اجتماع و اقتصاد ارکان امنیت محسوب می‌شوند اما باید دانست که امنیت یک بعد مهم دیگر نیز امروز پیدا کرده و آن هم پیشرفت‌های علمی و صنعتی است زیرا تنها اقتصاد و سلاح نمی‌تواند کشوری را حفظ کند همانطور که این عوامل در شوروی وجود داشت اما این کشور از هم پاشید.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شاهرود ادامه داد: در سایه این امنیت است که کشورها می‌توانند تبادلات جهانی و منطقه‌ای را به نفع خود تغییر دهد و لذا از ویژگی‌هایی که انقلاب اسلامی به عنوان مقوله امنیت زا پدید آورده است، مدیریت کشور با رویکرد مردم محسوب می‌شود.

عبدالهیان با بیان اینکه مدیریت کشور بر پایه مردم یکی از ارکان امنیت در ایران است، ابراز کرد: اینکه مردم از نظام و حاکمیت راضی بوده و از اهداف آن پشتیبانی می‌کنند می‌تواند ثبات و امنیت و اقتدار یک کشور و ملت‌ها را موجب شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صبحگاه مشترک یگان‌های انتظامی و نظامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی در شاهرود برگزار شد.