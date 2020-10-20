فراخوان سومین جشنواره ملی «مریم میرزاخانی» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری، فراخوان سومین جشنواره ملی زن و علم(جایزه مریم میرزاخانی) را اعلام کرد.

غفاری در این نامه با اشاره به ضرورت معرفی و تجلیل از نقش برجسته بانوان نخبه و فعال دانشگاهی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این جشنواره بتواند نقش مؤثری در ارتقای انگیزه‌های این قشر از جامعه ایفا کند.

بر اساس فراخوان اعلام شده در این دوره از جشنواره رقابت در دو بخش علمی و اجتماعی و در ۳ رده سنی زیر ۴۰ سال، ۴۰ تا ۶۵ سال و بالای ۶۵ سال صورت می پذیرد.

در این فراخوان آمده است: بخش علمی متقاضیان در ۶ گروه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم کشاورزی، دامپزشکی و محیط زیست، علوم پزشکی، هنر و معماری با یکدیگر رقابت می‌پردازند.

همچنین در بخش اجتماعی جشنواره سوم بانوان دانش آموخته دانشگاهی که اکنون در محیط های غیر از دانشگاه مشغول خدمت رسانی هستند امکان رقابت خواهند داشت.

در بخش دیگری از این فراخوان در خصوص زمان بندی این جشنواره آمده است: مهلت شرکت در جشنواره ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹ و زمان اختتامیه آن ۲۹ آذر ماه سال ۱۳۹۹ به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی عنوان شده است.

گفتنی است علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر به آدرس الکترونیکی wsfestival.ir مراجعه کنند.