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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۲:۲۱

معاون سازمان صمت استان سمنان:

۴۸ فقره مجوز معدنی در استان سمنان صادر شد/ رشد اشتغال‌زایی

۴۸ فقره مجوز معدنی در استان سمنان صادر شد/ رشد اشتغال‌زایی

سمنان- معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان با اشاره به رشد اشتغال‌زایی در بخش معادن گفت: در شش ماه ابتدای سال جاری ۴۸ فقره مجوز معدنی در استان صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فروهر پیش از ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی سازمان صمت استان سمنان ضمن بیان اینکه ۶۲۶ معدن با ۵۸۰ میلیون تن ذخیره قطعی در استان دارای پروانه بهره‌برداری است، اظهار داشت: در شش ماه ابتدای سال جاری ۴۸ فقره مجوز معدنی در استان صادرشده است.

وی با اشاره به اینکه ۱۸ فقره پروانه اکتشاف و ۹ فقره گواهی کشف با هزینه عملیات اکتشاف ۲۳ میلیارد ریال صادرشده است، افزود: ۲۱ فقره پروانه بهره‌برداری نیز با سرمایه‌گذاری ۹۳ میلیارد ریال در این مدت صادرشده که ازنظر تعداد ۵۰ درصد و ازنظر سرمایه‌گذاری ۵۳ درصد افزایش داشته است.

ایجاد ۱۴۵ فرصت شغلی جدید

معاون امور معادن و صنایع معدنی استان سمنان بابیان اینکه در این مدت ۱۴۵ فرصت شغلی جدید در بخش معادن استان سمنان ایجادشده است، اعلام کرد: سالانه ۲۱ میلیون تن ظرفیت استخراج از معادن استان است.

فروهر از رشد ۱۱۰ درصدی اشتغال در معادن استان خبر داد و گفت: سیلیس، آهک، گچ، سولفات سدیم، نمک، منگنز، آهن، مس و غیره از مهم‌ترین منابع معدنی این استان به شمار می‌روند.

کد مطلب 5052412

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