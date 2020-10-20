انتظار بیشتری از استان گیلان برای توسعه والیبال داریم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، مجمع سالیانه هیات والیبال استان گیلان امروز (سه‌شنبه) به صورت وبینار و به ریاست محمدرضا داورزنی برگزار شد.

رئیس فدراسیون والیبال در این نشست با بیان اینکه استان گیلان در چند دهه گذشته بازیکنان تاثیرگذاری به تیم ملی و رده‌های سنی والیبال معرفی کرده است، گفت: اما جای نماینده این استان در لیگ برتر مردان و بانوان ایران خالی است.

داورزنی تصریح کرد: خوشبختانه از زمانی که خاکزاد رئیس هیات والیبال استان گیلان شد، ثبات مدیریتی به هیات برگشت و متناسب با انتظارات فدراسیون و مردم استان، اهداف و برنامه‌هایی برای رشد و توسعه والیبال استان گیلان ترسیم و تدوین شده است.

وی با یادآوری اینکه استان گیلان نسبت به برخی استان‌های ایران از ظرفیت‌های اقتصادی خوبی برخوردار است و می‌تواند با جذب حامیان مالی در حوزه والیبال حضور پررنگی داشته باشد، گفت: فدراسیون نگاه ویژه‌ای به این استان دارد و همان‌گونه که نیروهای علمی خوبی در هیات فعالیت دارند، در والیبال استان گیلان نیز نیروهای متخصص خوبی شامل مربیان و داوران فعال هستند. به همین دلیل، انتظار بیشتری از این استان برای توسعه والیبال و نقش‌آفرینی در سطح تیم ملی داریم.

رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به سیاست تمرکززدایی فدراسیون برای واگذاری میزبانی‌ها به استان‌ها، تصریح کرد: استان‌های مختلف همچون آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل در سال‌های اخیر در میزبانی مسابقات بین‌المللی فعال شدند. استان گیلان نیز باید در این زمینه بیش‌تر تلاش کند و این انتظار دور از دسترس نیست.

وی با بیان اینکه والیبال سومین یا چهارمین رشته ورزشی جهان است که در بین خانواده‌ها حضور پررنگی دارد، افزود: تقبل میزبانی مسابقات بین‌المللی والیبال، یکی از راه‌های رشد و توسعه این ورزش در هر استانی است، زیرا ضمن ایجاد زمینه استانداردسازی زیرساخت‌ها برای والیبال، نگاه خانواده‌ها به‌ویژه نوجوانان و جوانان را به این رشته ورزشی معطوف می‌کند. گیلان استانی توریستی و گردشگری است و می‌تواند در رشد و توسعه والیبال نقش بیش‌تری داشته باشد

رئیس مجمع سالیانه هیات والیبال گیلان با اشاره به افتخارات کسب شده والیبال ایران در سال‌های اخیر گفت: افتخارات کسب شده در سطح ملی، بدون همکاری هیات‌ها امکان‌پذیر نبوده و نخواهد بود. بازیکنان خوبی که در تیم‌های ملی و رده‌های سنی والیبال ایران حضور دارند، دستاورد زحمات مربیانی است که در استان‌های مختلف کشور از جمله گیلان فعال بوده و شاید هم اصلاً دیده نشوند.

داورزنی تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که تعداد زیادی از بازیکنان ایران که در سطح اول جهان حضور دارند، با تلاش مربیان و هیات‌های استانی به این جایگاه دست یافتند.

رئیس فدراسیون والیبال به حمایت‌های خوب اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان از این رشته ورزشی اشاره کرد و گفت: قطع به یقین، تعامل خوب هیات‌های استانی با ادارات کل ورزش و جوانان، تاثیر بسیار خوبی در توسعه یک رشته ورزشی خواهد داشت و امیدوارم در آینده شاهد نقش پررنگ‌تر استان گیلان در والیبال ملی سالنی و ساحلی ایران باشیم.

در ادامه این مجمع، فاضل بازیار معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان در سخنان کوتاهی به نگاه عادلانه رئیس هیات والیبال استان به تمامی شهرهای استان اشاره و از رئیس فدراسیون درخواست کرد که یک سالن تخصصی والیبال برای مدت سه تا پنج سال در اختیار هیات گیلان قرار گیرد.

داورزنی با توجه به تجارب خود در دوره مسئولیتش در معاونت توسعه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، توضیحاتی درباره نحوه واگذاری یکی از سالن‌هایی که مالکیت آن در اختیار وزارت ورزش است، به اعضای مجمع سالیانه هیات والیبال گیلان ارائه کرد و قرار شد اداره کل ورزش و جوانان استان، این موضوع را پیگیری کند.

در این مجمع که محسن خاکزاد رئیس هیات والیبال استان گیلان و دیگر اعضا شرکت داشتند، گزارش عملکرد هیات، گزارش مالی سال ۹۸ هیات و اهداف و برنامه‌های سال ۹۹ ارائه شد و پس از رای‌گیری به تصویب و تایید اعضای مجمع رسید.