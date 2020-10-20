نشست خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی و مسئولان قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بهاروند معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در حاشیه دور دوم مذاکرات مربوط به سانحه هواپیمای اوکراینی میان جمهوری اسلامی ایران و اوکراین به میزبانی کشورمان با حضور در جمع خانواده های جانباختگان پرواز PS752 هواپیمایی اوکراین اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه به دنبال پنهان کردن جزئیات سانحه هواپیمایی اوکراین و تضییع حقوق خانواده های جانباختگان نیست.

معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه به خانواده های قربانیان این سانحه اطمینان داد دستگاه دیپلماسی کشور با هماهنگی و همکاری با کلیه نهادهای ذیربط تمام ظرفیت ها و تلاش خود را جهت پیگیری حقوق قربانیان به کار خواهد بست.

بهاروند، ضمن ابراز همدردی با خانواده های بازماندگان و دلجویی از آنان وعده داد برگزاری نشست میان خانواده های جانباختگان و مسئولین قضایی کشور را جهت اطلاع خانواده های جانباختگان از روند قضایی حادثه و پاسخ به سوالات و ابهامات احتمالی پیرامون سانحه پیگیری خواهد کرد.