به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مهدیان عصر سه‌شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش با بیان اینکه به استان اصفهان مجوز احداث سه مدرسه سبز داده شده است که در گلپایگان یکی از ای، مدارس احداث خواهد شد، اظهار داشت: برای ساخت مدرسه سبز در گلپایگان از سوی یکی از خیران زمینی به متراژ حدود پنج هزار متر مربع واگذار شده است.

وی تصریح کرد: زمین مدرسه «بنت الهدی صدر» در روستای نیوان نار گلپایگان در اجرای طرح هادی در مجاورت خیابان قرار گرفت که با هدف درآمدزایی و کمک به هزینه‌های مدرسه ساخت مغازه در جوار آن دستور کار آموزش و پرورش قرار گرفت.

رئیس آموزش و پرورش گلپایگان با اشاره به اینکه مصرف آب شرب مدرسه شهید باهنر شرکت سهامی زراعی گلپایگان از چاه تأمین می‌شود، افزود: برای آبرسانی آب شرب این مدرسه ۳۰ کیلومتر لوله گذاری باید انجام شود که نیاز به اعتبار دارد.

وی با اشاره به نصب شیرهای پدالی در مدارس شهرستان گلپایگان، تصریح کرد: اعتبار ۴۰۰ میلیون تومانی برای نصب شیرهای پدالی در مدارس شهرستان گلپایگان از سوی خیران مدرسه ساز شهرستان پرداخت شده است.