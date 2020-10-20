به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «یاووز سلیم کران» معاون وزیر امور خارجه ترکیه امروز سه شنبه در نشست کمیته‌ بررسی موارد نقض حقوق مسلمانان روهینگیا وابسته به سازمان همکاری اسلامی که در سطح وزرای امور خارجه اعضای این نهاد و از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد به موضوع نسل‌کشی در ایالت راخین اشاره کرد.

معاون وزیر امور خارجه ترکیه در نشست مذکور با اشاره به اینکه مسلمانان میانمار بیش از ۵۰ سال است که رنج ‌می‌برند، گفت: بحران روهینگیا یکی از بزرگترین تراژدی های انسانی در دوران مدرن است. هیأت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل در گزارشی تایید کرد حوادثی که در میانمار رخ داده است «با نیت نسل‌کشی» انجام شده است.

«یاووز سلیم کران» در این باره اضافه کرد: این حادثه عواقب جدّی را در منطقه و فراتر از منطقه در پی خواهد داشت. شرایط موجود برای بازگشت مسلمانان روهینگیا به کشورشان هنور هم نامناسب است. جامعه بین‌المللی باید تلاش‌های خود را در راستای بازگشت مسلمانان روهینگیا به کشورشان تسریع کند.