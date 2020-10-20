  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۹:۳۴

با تأکید بر وقوع بزرگترین تراژدی انسانی در دوران مدرن؛

آنکارا: حوادثی که در میانمار روی داد، «با نیت نسل‌کشی» انجام شد

آنکارا: حوادثی که در میانمار روی داد، «با نیت نسل‌کشی» انجام شد

معاون وزیر خارجه ترکیه در نشست کمیته‌ بررسی موارد نقض حقوق مسلمانان روهینگیا وابسته به سازمان همکاری اسلامی تصریح کرد: حوادثی که در میانمار روی داد، «با نیت نسل‌کشی» انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «یاووز سلیم کران» معاون وزیر امور خارجه ترکیه امروز سه شنبه در نشست کمیته‌ بررسی موارد نقض حقوق مسلمانان روهینگیا وابسته به سازمان همکاری اسلامی که در سطح وزرای امور خارجه اعضای این نهاد و از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد به موضوع نسل‌کشی در ایالت راخین اشاره کرد.

معاون وزیر امور خارجه ترکیه  در نشست مذکور با اشاره به اینکه مسلمانان میانمار بیش از ۵۰ سال است که رنج ‌می‌برند، گفت: بحران روهینگیا یکی از بزرگترین تراژدی های انسانی در دوران مدرن است. هیأت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل در گزارشی تایید کرد حوادثی که در میانمار رخ داده است «با نیت نسل‌کشی» انجام شده است.

«یاووز سلیم کران» در این باره اضافه کرد: این حادثه عواقب جدّی را در منطقه و فراتر از منطقه در پی خواهد داشت. شرایط موجود برای بازگشت مسلمانان روهینگیا به کشورشان هنور هم نامناسب است. جامعه بین‌المللی باید تلاش‌های خود را در راستای بازگشت مسلمانان روهینگیا به کشورشان تسریع کند.

کد مطلب 5052869

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها