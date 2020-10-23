دستگاه ونتیلاتور ایرانی به اردن و اندونزی صادر می شود

احمد بهفر مقدم مدیر عامل شرکت دانش بنیان تولید کننده ونتیلاتور (دستگاه تنفس مصنوعی) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به تازگی مجوز صادرات ۲۰۰ دستگاه ونتیلاتور را از وزارت بهداشت اخذ کردیم.

وی با تاکید بر اینکه ما در این شرکت از کشورهای دیگر سفارش گرفتیم، گفت: اکنون در حال فراهم سازی مقدمات برای صادرات هستیم.

بهفر مقدم اضافه کرد: به دلیل اینکه ما هنوز در ارتباط مستقیم با کشورها مشکلاتی همچون مسائل بانکی داریم صادراتمان را از طریق دفتر این شرکت دانش بنیان که در انگلیس مستقر است انجام خواهیم داد.

مدیر عامل شرکت دانش بنیان تولید کننده ونتیلاتور ادامه داد: به همین دلیل ما از این شرکت دستگاهها را به انگلیس ارسال و از مرکزیت این کشور به کشورهای متقاضی ونتیلاتور صادر می کنیم.

به گفته بهفر مقدم، کشورهای مختلفی خواستار ونتیلاتورهای ایرانی هستند؛ اما یکی از سفارشات مهم از اردن و اندونزی است در واقع این دو سفارش در حال عملیاتی شدن است.

وی گفت: البته ما تقاضای مجوز برای صادرات ۲ هزار ونتیلاتور را از وزارت بهداشت داشتیم اما مجوز ۲۰۰ دستگاه را اخذ کردیم.

بهفر مقدم در خصوص دومین مجوز صادرات اظهار داشت: اکنون موج سوم کرونا در کشور شروع شده و وزارت بهداشت هنوز در حال بررسی است که چه تعداد به ما درخواست تولید برای کشور بدهد و ما منتظر تعیین تکلیف هستیم.

مدیرعامل شرکت گفت: در حال مذاکره و صحبت برای تامین ونتیلاتورهای کشور و هم صادرات به سایر کشورها با وزارت بهداشت هستیم.

وی با تاکید بر اینکه قیمت این دستگاه یک، سوم نمونه های خارجی است، گفت: نیاز است از این ونتیلاتور به صورت استراتژیک در کشور ذخیره شود.