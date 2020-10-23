به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، اسپایک لی با دریافت جایزه سینماتک در مراسمی مجازی ۱۴ ژانویه ۲۰۲۱ تجلیل می‌شود.

ریک نیکیتا رییس سینماتک آمریکا از این کارگردان به عنوان افسانه‌ای که همیشه انگشت خود را روی نبض جامعه گذاشته یاد کرد.

وی گفت: ما به عنوان یک سازمان هنری فرهنگی که از سینما تجلیل می‌کنیم معتقدیم اسپایک لی یک گزینه عالی برای دریافت جایزه سالانه سینماتک است.

وی از توانایی اسپایک لی در درک و به تصویر کشیدن جامعه معاصر در فیلم‌هایش تجلیل کرد و گفت این توانایی را می‌توان در فیلم‌های مختلف وی از «کار درست را انجام بده»، «مالکوم ایکس» و «کوکلاکس‌کلان سیاه» تا «۵ هم‌خون» و «اتوپیای آمریکایی» که محصول امسال هستند، مشاهده کرد.

لی که نویسنده و نیز کارگردان «کوکلاکس‌کلان سیاه» بود جایزه اسکار را برای فیلمنامه اقتباسی دریافت کرد و در بخش کارگردانی و تولید اسکار نیز برای همین فیلم نامزد شد. وی برای نوشتن فیلمنامه اوریجینال «کار درست را انجام بده» نامزدی اسکار را کسب کرده بود و برای مستند بلند «۴ دختر کوچولو» هم نامزد اسکار شده بود. وی سال ۲۰۱۵ با یک اسکار افتخاری برای دستاوردهایش در سینما تقدیر شد.

«تب جنگل»، «کروکلین»، «دختر ۶»، «سوار اتوبوس شو»، «تابستان سم»، «ساعت بیست و پنجم»، «او از من متنفر است»، «مرد نفوذی»، «معجزه در سن‌آنا»، «تابستان ردهوک» و «شی‌راق» از دیگر فیلم‌های وی هستند. وی چندین مستند بلند هم ساخته که «اگر خدا بخواهد و دا کرک بلند نشود»، «یک رکوییم در ۴ پرده» و «داستان هوی پی نیوتون» که برنده جایزه پی‌بادی شد، از جمله آنها هستند.

جایزه افتخاری سینماتک آمریکا از سال ۱۹۸۶ تاکنون به این چهره‌ها اهدا شده است: ادی مورفی، بت میدلر، رابین ویلیامز، استیون اسپیلبرگ، ران هاوارد، مارتین اسکورسیزی، شان کانری، مایکل داگلاس، راب راینر، مل گیبسون، تام کروز، جان تراولتا، آرنولد شوارتزنگر، جودی فاستر، بروس ویلیس، نیکلاس کیج، دنزل واشینگتن، نیکول کیدمن، استیو مارتین، آل پاچینو، جورج کلونی، جولیا رابرتز، ساموئل ال جکسون، مت دیمون، رابرت داونی جونیور، بن استیلر، جری بروکهایمر، متیو مک‌کانهی، ریس ویترسپون، ریدلی اسکات، امی آدامز، بردلی کوپر و شارلیز ترون.