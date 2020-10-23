  1. استانها
  2. گیلان
۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۳:۱۶

امام جمعه رشت:

سگ گردانی و بدحجابی به کرونایی دیگر در جامعه تبدیل شده است

سگ گردانی و بدحجابی به کرونایی دیگر در جامعه تبدیل شده است

رشت- امام جمعه رشت با بیان اینکه سگ گردانی و بد حجابی به کرونایی دیگر در جامعه تبدیل شده است، گفت: سگ‌گردانی در شأن استانی که هشت هزار شهید تقدیم انقلاب کرده، نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رشت در مصلای امام خمینی (ره) این شهر با اشاره به شهادت یک جوان بسیجی با ضربات چاقوی اراذل و اوباش در تهران، بیان کرد: این جوان بسیجی به دلیل دفاع از ناموس دینی خود توسط اراذل به شهادت رسید.

امام جمعه رشت با بیان اینکه هنجارشکنان روز به روز بیشتر جرأت پیدا می‌کنند، خاطرنشان کرد: در جامعه‌ای که هشت هزار شهید تقدیم انقلاب کرده و در هر کوچه آن نام یک شهید می‌درخشد نباید شاهد چنین اقداماتی باشیم.

وی با ابراز تأسف از اینکه سگ گردانی به یک شغل در جامعه ما تبدیل شده است، تصریح کرد: عده‌ای با سگ همانطور برخورد کرده که با فرزندانشان رفتار می‌کنند و این در شأن یک جامعه اسلامی نیست و دستگاه‌های ذیربط باید با این پدیده جدی برخورد کنند.

آیت‌الله فلاحتی با تاکید بر اینکه انقلاب برای برقراری امنیت برای مؤمنان ایجاد شده اما امروز هنجارشکنان بیشتر از هرکسی در جامعه ما امنیت دارند، گفت: نباید نسبت به هنجار شکنی مانند سگ گردانی بی‌تفاوت باشیم بلکه باید آنها را نهی از منکر کرده و یا این موضوع را به دستگاه قضائی و نیروی انتظامی اطلاع دهیم.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به اینکه همانطور که کرونا یک بلا شده سگ گردانی و بی‌حجابی نیز به یک کرونایی دیگر در جامعه ما تبدیل شده است، عنوان کرد: مردم همانطور که به مقابله با کرونا اهمیت می‌دهند باید نسبت به مسائل شرعی و دینی نیز ارزش قائل شده و آنها را رعایت کنند.

وی با ابراز امیدواری از عملی شدن تصمیم دولت مبنی بر تکمیل مسکن‌های وعده شده است، اظهار کرد: امیدواریم روزی برسد که دیگر در جامعه معضل مسکن نداشته باشیم.

امام جمعه رشت با اشاره به اینکه معتقدان به امامت امام زمان (عج) و دعا کنندگان برای تعجیل در فرج ایشان از هلاکت در آخرالزمان در امان هستند، تصریح کرد: کسانی که ویژگی‌های مذکور را دارا باشند بهترین مردم زمان محسوب می‌شوند و مجاهد در راه خدا هستند.

کد مطلب 5054673

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خدای من همان خدای سگهای حیوانات پناهی جز خدا ندارند وقتی بچه ات زیر آوار است سگ هلال احمر نجاتش می‌دهد وقتی موجود دوپا نوزاد نامشروعش رو در زباله ها می اندازد سگ ولگرد نجاتش می‌دهد سگها فرشته اند لطفا به عقل خود اجازه فکر کردن درمورد جهان هستی رو بدهید زمین مال همه موجودات خداست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها