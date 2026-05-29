به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه رشت با اشاره به سالروز ولادت امام دهم شیعیان، حضرت امام علی النقی (ع)، به روایتی نورانی از ایشان اشاره کرد و گفت: کسی که خود را سبک می‌کند و برای خودش ارزش قائل نیست، از گزند او خود را در امان قرار دهید.

وی با گرامیداشت سالروز رحلت امام خمینی (ره) در ۱۴ خرداد، به چند ویژگی بارز بنیانگذار انقلاب اشاره کرد و افزود: ایستادگی در برابر تحمیل قدرت‌های خارجی، اهتمام به تعبد و عمل فردی، اهمیت به توانایی ملت‌ها، اصرار بر وحدت مسلمین و مخالفت با تفرقه‌افکنی از بارزترین ویژگی‌های امام راحل بود.

امام جمعه رشت با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی امام راحل تصریح کرد: امام خمینی (ره) معتقد به مردمی بودن حکومت و سازندگی کشور برای نجات از وابستگی بود.

آیت‌الله فلاحتی در ادامه به دو پیام پربرکت رهبر معظم انقلاب در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: پیام اول ایشان به حجاج بیت‌الله الحرام بود که در آن نقش «الله اکبر» در فروپاشی رژیم طاغوت، قطع نفوذ آمریکا و رژیم صهیونیستی، پیروزی هشت سال دفاع مقدس، استقامت در برابر تحریم‌ها، پیوند امت اسلامی و جبهه مقاومت و درهم پیچیدن طومار داعش تبیین شد.

وی با اشاره به اولین سالگرد تأسیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان را به رعایت تقوای فردی، دوری از اختلافات پوچ سیاسی و ترجیح منافع ملی بر منافع جناحی فراخواند و تأکید کرد: نماینده حقیقی ملت باید از جنس مردم باشد.

امام جمعه رشت با بیان مطالبه مردم از نیروهای مسلح، خاطرنشان کرد: مردم می‌خواهند هر حرکتی دشمن کرد، نیروهای مسلح امان ندهند و پاسخ ده‌برابر بدهند.

آیت‌الله فلاحتی با تقدیر از بیانیه اخیر سپاه پاسداران، گفت: سپاه اعلام کرده نیروهای مترصد هستند این غده چرکین را نابود کنند.

وی همچنین از دستگاه قضا تشکر کرد و افزود: یک یا دو نفر از جاسوس‌های وطن‌فروش را پای چوبه دار می‌فرستند، اما ما در رشت هنوز منتظریم وطن‌فروشانی که جوانان ما را تکه تکه کردند و مساجد را آتش زدند، پای چوبه دار بروند.

امام جمعه رشت در پایان با قدردانی از حضور مردم در شب‌های قدر، گفت: قدردان مردمی هستیم که حدود ۹۰ شب میدان را رها نکردند.