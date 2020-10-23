به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شطرنج، مسابقات شطرنج آنلاین جام ملتهای آسیا در مرحله یک چهارم نهایی پیگیری شد و تیم ملی مردان ایران موفق شد به مرحله نیمهنهایی این مسابقات صعود کند.
تیم ملی کشورمان در مرحله یک چهارم به مصاف سنگاپور رفت. در بازی اول با نتیجه ۴ بر صفر ملیپوشان ایران به برتری رسیدند. در بازی دوم جدال دو تیم ایران و سنگاپور با تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید.
با توجه به این نتیجه تیم ایران به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. در مرحله نیمه نهایی تیم ایران به مصاف استرالیا میرود. این دیدار فردا برگزار میشود.
در بخش بانوان نیز ملیپوشان کشورمان به مصاف اندونزی رفتند. در بازی اول تیم ایران با نتیجه ۲.۵ بر ۱.۵ نتیجه را واگذار کرد و در بازی دوم با همین نتیجه مقابل حریف پیروز شد ولی به دلیل امتیازشکنی تیم ایران از صعود به مرحله نیمهنهایی بازماند.
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