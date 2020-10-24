برگزاری رویداد جذب سرمایه ویژه طرح های فناوری و دانش بنیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مهدی کشمیری در نشست آغاز فرآیند برگزاری این رویداد جامع برای جذب سرمایه در هفته پژوهش و فناوری برای فناوران و استارتاپ‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد گفت: موضوع سرمایه‌پذیری و مشارکت با صاحبان سرمایه یکی از موضوعات مهمی است که در مجموعه‌های دانش بنیان، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد خیلی به آن توجه نشده است، این در حالی است که در دنیا شرکت‌های کوچک می‌توانند با صاحبان سرمایه بزرگ مشارکت داشته باشند.

عضو هیئت عامل صندق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه هرچه در این مقوله فعال شده و فرهنگ‌سازی کنیم، امکانات خوبی برای شرکت‌های دانش بنیان و فناور فراهم می‌شود، ادامه داد: بر این اساس در راستای طرح هم‌سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری وشکوفایی با محوریت پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، در نظر داریم که طرح‌های قابل سرمایه‌گذاری در هر استان را دریافت کرده و فرآیند جذب سرمایه برای آن را از طریق رویداد هم سرمایه‌گذاری در هفته پژوهش و فناوری اجرایی کنیم.

وی به همکاری صندوق‌های پژوهش و فناوری در کنار پارک‌های علم و فناوری در عملیاتی شدن این برنامه تاکید کرد و گفت: انتظار داریم پارک‌های علم و فناوری تلاش کنند تا صندوق‌های پژوهش و فناوری را برای سرمایه‌گذاری با طرح‌ها همراه کنند.

کشمیری در پایان در مورد طرح سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی نیز توضیح داد و گفت: برنامه‌ها و طرح‌های خوبی در صندوق نوآوری وشکوفایی اجرا شده است که یکی از آنها برنامه جذب سرمایه برای استارتاپ‌ها است، به طوری که با اجرای این برنامه برای واحدهای فناور و نوپا در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد امکان تجاری‌سازی ایده‌های بیشتری فراهم می‌شود. صندوق نوآوری و شکوفایی نگاه مثبتی به فعالان زیست‌بوم دارد و اکوسیستم نوآوری کشور می‌تواند از این فرصت‌ها به خوبی استفاده کند.

گفتنی است صندوق نوآوری و شکوفایی برای این رویداد جذب سرمایه مبلغ ۳۵ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی کرده که با سهم صندوق‌های پژوهش و فناوری تا مبلغ ۴۴ میلیارد تومان افزایش می‌یابد که می.تواند انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاران علاقه‌مند جهت سرمایه.گذاری در استارتاپ‌ها و طرح‌های فناوران مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ایجاد کند.

بر این اساس پارک‌ها تا پایان آبان ماه فرصت دارند طرح‌های برتر خود را از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری به صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی کنند.