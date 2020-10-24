دعوت بوکسور کردستانی به تیم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین مرحله اردوی تیم ملی بزرگسالان با حضور ۱۰ بوکسور دعوت شده به این مرحله به میزبانی کیش آغاز شده است.

کادرفنی تیم ملی بوکس بزرگسالان کشور پس از بررسی مدعیان اوزان مختلف در نهایت ۱۰ بوکسور را برای حضور در دور جدید تمرینات به این اردو فراخواند ه است که مهدی خسروی، بوکسور کردستانی نیز شایستگی حضور در میان نامداران این رشته را در تیم ملی کشورمان کسب کرده است.

خسروی همراه ۹ بوکسور دیگر در مرحله سوم اردوی تیم ملی بزرگسالان تمرینات آمادگی خود را به مدت ۱۴ روز زیر نظر کادر فنی انجام خواهند داد.

طبق اعلام علیرضا استکی، سرمربی تیم ملی بزرگسالان، تاکنون حضور هیچ بوکسوری در ترکیب این تیم برای حضور در رقابت‌های انتخابی المپیک در پاریس قطعی نیست و ترکیب نهایی تیم ملی بوکس در اسفند ماه سال جاری مشخص خواهد شد.

گفتنی است، بوکسورهای تیم ملی بزرگسالان کشورمان خود را برای رقابت‌های انتخابی المپیک آماده می‌کنند که اردیبهشت ماه به میزبانی فرانسه و در شهر پاریس برگزار می‌شود.