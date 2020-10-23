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۲ آبان ۱۳۹۹، ۲۰:۳۵

آتش‌سوزی واحد آروماتیک پتروشیمی بندر امام اطفا شد

آتش‌سوزی واحد آروماتیک پتروشیمی بندر امام اطفا شد

اهواز - آتش‌سوزی واحد آروماتیک پتروشیمی بندر امام پس از دو ساعت و ۴۵ دقیقه به طور کامل اطفا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز جمعه دوم آبان ماه ۱۳۹۹ رأس ساعت ۱۵ و ۴۵ دقیقه، توسط کنترل آتش نشانی پتروشیمی بندر امام اعلام حریق شد.

این حادثه از طرف کمیته شرایط اضطراری، حادثه سطح یک اعلام شد لذا تحت کنترل پتروشیمی بندر امام قرار گرفت و تیم‌های عملیاتی این شرکت در حادثه درگیر شدند.

با افزایش زمان اطفا حریق، آتش نشانی منطقه ویژه سه دستگاه خودروی آتش نشانی آتش نشانی سازمان و یک دستگاه خودروی آتش نشانی از پتروشیمی رازی را در محل حاضر کرده و یک دستگاه خودروی دیگر از پتروشیمی فجر را برای پشتیبانی در ایستگاه سایت پنج استقرار داد.‌

این حادثه خوشبختانه مصدومی نداشت و حریق پس از بسته شدن ولو و قطع سوخت و فرو نشاندن آتش در ساعت ۱۸:۳۰ به طور کامل اطفا شد.

علت حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.

کد مطلب 5054869

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