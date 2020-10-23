به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، سازندگان سریال «سلمان فارسی» در آخرین روزهای فیلمبرداری در شهرک سینمایی نور، خبر تلخی شنیدند. درگذشت محمود فلاح که تعداد زیادی از عوامل سریال «سلمان فارسی» با وی همکاری کرده بودند، کام شأن را تلخ کرد.

حسین طاهری تهیه کننده سریال «سلمان فارسی» به نمایندگی از پروژه، فقدان این چهره ماندگار صداوسیما را تسلیت گفت.

وی نوشت: «محمود فلاح در سازمان صداوسیما، مردی وارسته، صبور، با ادب و با عزت نفس والا بود. هرگز ناله‌ای نداشت و در هر شرایطی دستگیر همکاران بود. هرگز برای تلاش فراوانی که برای همراهی انقلاب داشت، منت نگذاشت. در طول دفاع مقدس، تمام قد و دلسوزانه پشتیبان نیازهای فیلمسازی جنگ بود. در آخرین دیدار که حدود یک ماه پیش خدمت ایشان رسیدیم. غبطه خوردیم از اینکه علیرغم سختی بیماری، جز آرامش و لبخند و مرور مفرح خاطرات و شکرگزاری، جلوه دیگری از او ندیدیم. روحش شاد.»

داوود میرباقری کارگردان سریال «سلمان فارسی» نیز به واسطه ۱۰ سال همکاری با محمود فلاح در سریال «مختارنامه»، در میانه فیلمبرداری سریال «سلمان فارسی» و از شهرک سینمایی نور، یادداشتی را به شرح زیر برای محمود فلاح نوشت:

«انالله و انا الیه راجعون. دست تقدیر باز هم یکی دیگر از همراهان و همکاران دلسوخته مان را از ما گرفت. شادروان محمود فلاح در طول یک دهه تلاش مستمر و خالصانه در کنار اینجانب به خلق اثر سخت و طاقت فرسای مختارنامه، همت گماشت. باشد که خداوند سبحان او را در زمره نیکان خویش قرار داده و آرامش ابدی را به او ببخشاید.»