  1. استانها
  2. خوزستان
۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۱:۵۷

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان:

ناجا از ظرفیت‌های مردمی برای ارتقای امنیت عمومی استفاده کند

ناجا از ظرفیت‌های مردمی برای ارتقای امنیت عمومی استفاده کند

اهواز- رئیس مجمع نمایندگان خوزستان گفت: ناجا باید از ظرفیت‌های مردمی برای ارتقای امنیت عمومی بهره ببرد چرا که امنیت در همه ابعاد با مشارکت مردم فراهم می ‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم حسینی صبح شنبه با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی خوزستان ضمن تبریک هفته ناجا به پرسنل نیروی انتظامی در نشست با سردار صالحی اظهار کرد: مجمع نمایندگان خوزستان در راستای ارتقای امنیت عمومی استان آمادگی این را دارد تا هرگونه همکاری با نیروی انتظامی و پیگیری موضوعات را از طریق مرکز انجام دهد.

وی افزود: تلاش مجلس یازدهم برای ارتقای معیشت مردم به بر قراری امنیت کمک می‌کند چرا که امنیت و آرامش روانی جامعه لازمه توسعه است؛ بنابراین این امر در اولویت کاری نمایندگان قرار دارد.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در ادامه گفت: ناجا باید از ظرفیت‌های مردمی برای ارتقای امنیت عمومی بهره ببرد چرا که امنیت در همه ابعاد با مشارکت مردم فراهم می‌شود و اگر در بر قراری امنیت حضور مردم نباشد، آن امنیت شکننده خواهد بود.

حسینی تأکید کرد: نیروی انتظامی باید به ابزار نوین متکی باشد تا بتواند رویکرد پیشگیری و اقدامات پیش‌دستانه را به شکل مطلوبی دنبال و اجرایی کند؛ بنابراین ارتباط و تعامل پلیس با مراکز علمی، دانشگاهی و پژوهشی کشور یک اصل غیرقابل انکار است و باید به‌صورت جدی دنبال شود.

همچنین سردار صالحی، فرمانده کل نیروی انتظامی خوزستان در این نشست ضمن ارائه گزارشی از دستاوردهای ناجا در استان، همکاری سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی را در تأمین امنیت ضروری دانست.

کد مطلب 5055142

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها