به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم حسینی صبح شنبه با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی خوزستان ضمن تبریک هفته ناجا به پرسنل نیروی انتظامی در نشست با سردار صالحی اظهار کرد: مجمع نمایندگان خوزستان در راستای ارتقای امنیت عمومی استان آمادگی این را دارد تا هرگونه همکاری با نیروی انتظامی و پیگیری موضوعات را از طریق مرکز انجام دهد.

وی افزود: تلاش مجلس یازدهم برای ارتقای معیشت مردم به بر قراری امنیت کمک می‌کند چرا که امنیت و آرامش روانی جامعه لازمه توسعه است؛ بنابراین این امر در اولویت کاری نمایندگان قرار دارد.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در ادامه گفت: ناجا باید از ظرفیت‌های مردمی برای ارتقای امنیت عمومی بهره ببرد چرا که امنیت در همه ابعاد با مشارکت مردم فراهم می‌شود و اگر در بر قراری امنیت حضور مردم نباشد، آن امنیت شکننده خواهد بود.

حسینی تأکید کرد: نیروی انتظامی باید به ابزار نوین متکی باشد تا بتواند رویکرد پیشگیری و اقدامات پیش‌دستانه را به شکل مطلوبی دنبال و اجرایی کند؛ بنابراین ارتباط و تعامل پلیس با مراکز علمی، دانشگاهی و پژوهشی کشور یک اصل غیرقابل انکار است و باید به‌صورت جدی دنبال شود.

همچنین سردار صالحی، فرمانده کل نیروی انتظامی خوزستان در این نشست ضمن ارائه گزارشی از دستاوردهای ناجا در استان، همکاری سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی را در تأمین امنیت ضروری دانست.