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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۵:۱۹

پیام تسلیت گروه هنرهای تجسمی فرهنگستان برای درگذشت هنرمند نگارگر

پیام تسلیت گروه هنرهای تجسمی فرهنگستان برای درگذشت هنرمند نگارگر

حبیب‌الله صادقی رئیس گروه هنرهای تجسمی فرهنگستان هنر در پی درگذشت پرویز اسکندرپور خرّمی، پیام تسلیتی منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی فرهنگستان هنر، متن پیام تسلیت رئیس گروه هنرهای تجسمی فرهنگستان هنر برای پرویز اسکندرپور خرمی هنرمند نقاش و نگارگر، خادم بازسازی عتبات عالیات و استاد دانشگاه تربیت مدرس به شرح زیر است:

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر درگذشت دکتر پرویز اسکندرپور خرّمی، پژوهشگر و استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس، بسیار اندوهبار بود. ایشان از هنرمندان با خلوص و توانمند در رشته هنرهای تجسمی بود و عمر خود را در راه خدمت به ارزش‌های هنر آرمان‌گرا و اسلامی صرف کرد. او از خادمان اهل‌بیت نیز بود و در بازسازی عتبات عالیات، آثاری ارزشمند از خود بر جای گذاشت.

گروه هنرهای تجسمی فرهنگستان هنر، ضایعه درگذشت این هنرمند گران‌قدر را به جامعه هنری و خانواده محترمشان تسلیت می‌گوید و از درگاه الهی برای خانواده آن مرحوم صبر، و برای ایشان علو درجات و غفران بی‌واسعه مسألت می‌کند.»

کد مطلب 5055431

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