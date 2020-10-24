زلزله قزوین و همدان فقط یک مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور از وقوع زلزله در مرز قزوین و همدان به عمق ۱۰ کیلومتری در ساعت ۱۵:۰۴ امروز خبر داد.

وی افزود: ۴ تیم واکنش سریع به محل اعزام شدند و مرکز اورژانس هوایی قزوین و همدان در حالت آماده باش هستند.

به گفته سخنگوی سازمان اورژانس کشور در مراکز درمانی در شهرستانهای تاکستان و رزن هم در حالت آماده باش هستند.

خالدی تاکید کرد: تاکنون زلزله بدون هیچ صدمات جانی و خسارت مالی بوده است. البته ارزیابی‌هایی از شهر آوج و ۸ روستای دیگر هم حکایت از این دارد که این زلزله تلفات جانی نداشته و فقط برخی از منازل مسکونی ترکِ جزئی برداشته اند.

وی در پایان گفت: ارزیابی‌های از شهر رزن و ۵ روستا می‌گوید فقط یک نفر در حین فرار از ترس زلزله دچار مصدومیت شده است وجود دارد و زلزله در شهرستان رزن هم بدون خسارت مالی بوده است.