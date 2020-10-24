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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۶:۲۳

خالدی خبر داد

زلزله قزوین و همدان فقط یک مصدوم داشت

زلزله قزوین و همدان فقط یک مصدوم داشت

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از وقوع زلزله در مرز قزوین و همدان خبر داد و گفت: این حادثه تنها یک مصدوم داشت که آن هم در حین فرار دچار آسیب شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور از وقوع زلزله در مرز قزوین و همدان به عمق ۱۰ کیلومتری در ساعت ۱۵:۰۴ امروز خبر داد.

وی افزود: ۴ تیم واکنش سریع به محل اعزام شدند و مرکز اورژانس هوایی قزوین و همدان در حالت آماده باش هستند.

به گفته سخنگوی سازمان اورژانس کشور در مراکز درمانی در شهرستانهای تاکستان و رزن هم در حالت آماده باش هستند.

خالدی تاکید کرد: تاکنون زلزله بدون هیچ صدمات جانی و خسارت مالی بوده است. البته ارزیابی‌هایی از شهر آوج و ۸ روستای دیگر هم حکایت از این دارد که این زلزله تلفات جانی نداشته و فقط برخی از منازل مسکونی ترکِ جزئی برداشته اند.

وی در پایان گفت: ارزیابی‌های از شهر رزن و ۵ روستا می‌گوید فقط یک نفر در حین فرار از ترس زلزله دچار مصدومیت شده است وجود دارد و زلزله در شهرستان رزن هم بدون خسارت مالی بوده است.

کد مطلب 5055523

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