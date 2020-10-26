ممنوعیت صید ترال در راستای آیش و پایش ذخایر فانوس ماهیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، نبی‌الله خون‌میرزایی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران در رابطه با ممنوعیت دو ساله صید ترال اظهار کرد: با توجه به دغدغه‌های ایجاد شده در مردم، مسئولان، سمن‌های محیط زیستی، جامعه صیادی و افکار عمومی در خصوص صید فانوس ماهیان به ویژه آسیب‌های زیست محیطی، ضرورت بررسی آن به وجود آمد و اطلاعات نادرست باعث تشویش در اذهان عمومی شده بود.

وی افزود: فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در دوره جدید هم با حساسیت بالا به این موضوع پرداخت و جلسات بسیاری را با این فراکسیون داشتیم که در نهایت مقرر شد یک کارگروه فنی و علمی این موضوع را بررسی کرده و در قبال آن تصمیم‌گیری کند.

خون میرزایی با اشاره به اعضای کارگروه علمی و فنی تشکیل شده در زمینه فانوس ماهیان عنوان کرد: اعضای این کارگروه را سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، اصغر عبدولی از اعضای هیئت علمی پژوهشکده زیست محیطی دانشگاه شهید بهشتی و محمود بهمنی رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور تشکیل داده و سازمان شیلات ایران هم به عنوان بخش اجرا به این کارگروه دعوت شد.

رئیس سازمان شیلات ایران افزود: در نهایت این کارگروه بر روی اجرای یک برنامه آیش و پایش ذخایر فانوس ماهیان با ممنوعیت دو ساله صید ترال فانوس ماهیان توافق کردند و در این راستا، مطالعات ارزیابی بر روی ذخایر آبزیان و تصمیم‌گیری بر اساس مطالعات آینده در راستای بهره‌برداری پایدار و بهینه فانوس ماهیان انجام می‌شود.

خون میرزایی با اشاره به ایجاد برخی موانع برای کشتی تحقیقاتی شیلات اذعان کرد: امیدواریم فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی به مؤسسه تحقیقاتی شیلات در راستای رفع موانع دریانوردی کشتی تحقیقاتی این سازمان کمک کند و با تأمین اعتباری لازم برای تهیه تجهیزات لازم این کشتی، برنامه مطالعات پایش ذخایر اجرایی شود و همزمان با این مطالعات، صید فانوس ماهیان متوقف شود.

وی افزود: مقرر شد، طرح پایش ذخایر فانوس ماهیان از آذر ۹۹ شروع شود که در این مطالعات با آسیب شناسی صید فانوس ماهیان، تحقیقات به روز شده‌ای را استحصال کنند و مطالعات به روز شده را در جهت بازنگری فعالیت ناوگان به‌کار ببندیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: این بازنگری شامل تجهیزات و ناوگان، تعداد ناوگان، روش صید، تجهیزات مورد نیاز صید و برنامه صید خواهد بود که امیدواریم پس از انجام این تحقیقات، یک برنامه جامع برای بازنگری صید فانوس ماهیان به دست بیاید.

وی با تاکید بر عدم صید ترال فانوس ماهیان در خلیج فارس خاطرنشان کرد: صید فانوس ماهیان، صید ترال میانی در اعماق ۲۰۰ متر و فاصله بیش از ۱۲ مایل از ساحل است که تنها در دریای عمان و در محدوده صیدگاهی مقابل بندر جاسک انجام می‌شد.

خون میرزایی عنوان کرد: تشکیل کارگروه و جلسات مرتبط با مخاطرات زیست محیطی صید ترال فانوس ماهیان از چندین ماه قبل شروع شده بود که در این چند روز به نتیجه رسیده است.